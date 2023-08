"Einer der besten jungen Stürmer in Europa": Auch zwei Kreuzbandrisse konnten Bayer Leverkusens Senkrechtstarter Victor Boniface nicht aufhalten

Boniface vereint auf erfrischende Weise Robustheit mit edler Technik, Spielwitz und Torgefahr - und ist damit ein Segen für die Bundesliga.

Bayer-Trainer Alonso lobte derweil schon in der Vorbereitung: "Victor kann es mit zwei Innenverteidigern aufnehmen. Er ist ein großes Problem für die Gegner. Physisch, technisch, er macht die tiefen Läufe", betonte der Spanier und führte aus: "Wir haben gute Dinge von ihm gesehen. Victor hat eine gute Mentalität. Er will nicht für sich, sondern fürs Team spielen."

Nun haben Simon Rolfes, Xabi Alonso und Co. Boniface natürlich nicht wegen besagter spielerischer Kleinigkeiten für 20,5 Millionen Euro in die Bundesliga geholt. Dafür ist vielmehr ausschlaggebend, dass er Spielwitz mit enormer Torgefahr, mit Effektivität für das Offensivspiel seiner Mannschaft verbindet. "Es war extrem wichtig, die Bälle zu halten - vor allem gegen die starken Innenverteidiger von Leipzig", sagte Sport-Geschäftsführer Rolfes nach dem Liga-Auftakt gegen RB (3:2) inklusive eines klugen Assists von Boniface bei Sport1 . "Manchmal kommt er vielleicht selbst gar nicht zum Zug, er ist aber enorm wichtig für die Spielentwicklung."

Victor Boniface ist einer dieser Spieler, die Lust darauf machen, selbst zu kicken, wenn man ihnen beim Fußballspielen zuschaut. Einer dieser Spieler, bei dem man sich wünscht, dass der nächste Pass zu ihm gelangt. Auch, weil er diese spielerischen Kleinigkeiten macht, die begeistern: Sein No-Look-Pass gegen Leipzig zum Beispiel, seine Beinschüsse gegen Gladbach . Oder einfach die trotz seiner so kantigen Statur unnachahmlich geschmeidige Art, mit der er Bälle behauptet. Kein Wunder, dass der Neuzugang von Bayer Leverkusen schon nach so kurzer Zeit im Verein zum Fan-Liebling bei der Werkself avanciert ist.

Denn nachdem er im April mit Ex-Klub Saint Gilloise im Viertelfinale der Europa League an der Werkself gescheitert war, sah man Boniface bei Instagram auf Bildern oder in Live-Videos immer wieder mit dem Bayer-Trikot, das er sich ertauscht hatte. Zudem folgte er dort den Profilen von Alonso und mehreren Leverkusen-Spielern - seine Vorliebe für Bayer war also eindeutig. Logisch, dass die B04-Fans in den Kommentaren schnell seinen Transfer an den Rhein forderten.

Von den Anhängern bekam er derweil schon nach dem Sieg gegen Leipzig Standing Ovations, in Windeseile flogen ihm die Herzen der Fans seines neuen Klubs zu. Und eigentlich war das auch schon so, bevor der 22-jährige Angreifer überhaupt nach Leverkusen kam.

Boniface macht zuweilen unkonventionelle Dinge. Dinge, die überraschen, die seinem Instinkt entspringen. Das, gepaart mit seiner Intelligenz im Zusammenspiel, macht ihn so spannend, macht ihn in Verbindung mit seiner körperlichen Robustheit und seiner Vielseitigkeit im Torabschluss zu einem derart kompletten Stürmer.

Vor dem Tor für Leverkusens Team erfolgreich war er bislang dreimal in Pflichtspielen. Im DFB-Pokal traf Boniface beim 8:0 gegen Teutonia Ottensen, zuletzt wurde er dann in Mönchengladbach mit seinem blitzsauberen Doppelpack zum Matchwinner. Und wie er darüber hinaus mit Florian Wirtz und den anderen hochveranlagten Mitspielern um ihn herum interagierte, ließ jedes Fußballherz höher schlagen.

Victor Boniface hatte schon zwei Kreuzbandrisse

Dass es schließlich so kam, lag indes nicht nur an Bonifaces starken Auftritten in der vergangenen Europa-League-Saison. "Wir hatten Victor Boniface bereits seit längerem auf dem Radar", sagte Rolfes. "Sein Auftreten im direkten Duell hat unsere positive Einschätzung dann absolut bestätigt."

Gegen Bayer war Boniface beim 1:1 im Hinspiel ein sehenswertes Tor gelungen. Mit insgesamt sechs EL-Treffern - davon zwei im Achtelfinale gegen Union Berlin - wurde der Nigerianer gemeinsam mit Manchester Uniteds Marcus Rashford bester Torschütze des Wettbewerbs.

Plötzlich wurde Boniface bei namhaften europäischen Klubs gehandelt. Und das, obwohl er trotz seiner gerade einmal 22 Jahre auch die Schattenseiten eines Profilebens schon sehr intensiv durchleben musste.

Mit 18 aus der Fußball-Akademie Real Sapphire in der nigerianischen Metropole Lagos zu Bodö/Glimt nach Norwegen gewechselt, zog er sich nur zwei Wochen nach seiner Ankunft dort einen Kreuzbandriss zu. So jung in ein fremdes Land mit einer völlig anderen Kultur zu ziehen, ist ohnehin schon eine Herausforderung. Dann dazu noch monatelang nicht das tun zu können, was man am meisten liebt und wofür man überhaupt dort ist, macht die Sache natürlich noch komplizierter.

Doch Boniface kämpfte, kehrte nach sechs Monaten Pause auf den Platz zurück, erarbeitete sich seine Einsätze und machte Tore. Kurzum: Er war auf einem sehr guten Weg, sich für größere europäische Ligen interessant zu machen, stand sogar schon kurz vor einer Unterschrift beim belgischen Topklub Brügge. Doch dann, im November 2020, schlug das Schicksal erneut zu: Wieder Kreuzbandriss, wieder das gleiche Knie. Die zweite schwere Verletzung, noch bevor er 20 wurde.

Diesmal fiel er sogar ein ganzes Jahr lang aus, erst Ende 2021 stand er wieder auf dem Rasen. Umso erstaunlicher ist Bonifaces rasanter Aufstieg seitdem.