Hasan Salihamidzic: "VAR hat dem Fußball Emotionen genommen"

Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München sieht den VAR durchaus kritisch. "Der VAR hat dem Fußball Emotionen genommen", sagte der Sportvorstand bei Sky90: "Aber wir haben die Entscheidung getroffen und jetzt muss man das weiterentwickeln und daran arbeiten."

Gleichzeitig glaubt der 45-Jährige aber an eine positive Entwicklung. "Es darf keine krassen Fehlentscheidungen mehr geben", sagte er mit Blick auf den nicht gegebenen Elfmeter im Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: "Ich glaube aber, dass der VAR dazu beigetragen hat, dass es nicht zu viele Fehlentscheidungen gegeben hat."

Dr. Jochen Drees sieht es als einen "Ansatz, auch bei der Auswahl der Bilder weiter zu schulen". Man habe intern "intensiv Prozesse analysiert. Wir müssen eruieren, warum es zu solchen Entscheidungen kommt. Gerade, wenn sie so unzweifelhaft sind, wie in dieser Situation", sagte der Leiter des Projekts Videoassistent beim DFB zur Adeyemi-Szene in Frankfurt. Der Dortmunder hatte Jasper Lindström im Strafraum klar zu Fall gebracht, einen Elfmeter gab es aber nicht.

Auch Salihamidzic denkt, dass man "das gut in die richtige Richtung entwickeln" könne. Den Vorschlag einer Challenge findet der sportliche Leiter des FC Bayern weder besonders gut, noch schlecht. "Kann man probieren", sagte er nüchtern, aber am wichtigsten sei es, "dass die Schiedsrichter Persönlichkeit haben und auf einer Linie agieren". Man müsse den Verantwortlichen aber "ein bisschen Zeit geben", um das alles zu entwickeln.

Salihamidzic über Choupo-Moting: "Würden ihn gerne halten"

Zeit zur Entwicklung hatte beim FC Bayern auch Eric Maxim Choupo-Moting. "Wir sind froh, dass er bei uns ist", sagte Salihamidzic über den Angreifer. Man werde "zur gegebenen Zeit Gespräche" über eine Verlängerung führen, kündigte der ehemalige FCB-Profi an: "Ich verspüre da keinen Druck. Wir stehen in Kontakt und Choupo fühlt sich in München wohl." Dementsprechend kündigte Salihamidzic auch an: "Wir würden ihn gerne halten." Mit seinem Agenten habe er eine gute Beziehung. Man werde sich treffen "und dann schauen wir, ob wir ihn glücklich machen können".

Zumal der Rekordmeister dank der Niederlage von Union Berlin in Leverkusen wieder die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen hat. "Wir haben gute Spiele und Leistungen abgeliefert. Ich hoffe, dass wir das in den letzten zwei Spielen noch machen werden und dann schauen wir weiter", sagte Salihamidzic über die Verbesserung auf den ersten Platz.