"Nicht als klare Fehlentscheidung eingestuft": Großer VAR-Ärger! Schiri Stegemann gibt Fehler zu

Nach dem 2:1-Auswärtssieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend sorgten mehrere Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Stegemann für Aufregung. Vor allem ein nicht gegebener Strafstoß für Jesper Lindström erzürnte die Gastgeber. Stegemann selbst gab seinen Fehler wenig später zu - und erklärte, warum der VAR nicht eingegriffen habe.

In der 42. Minute hatte Dortmunds Karim Adeyemi Lindström vor dem eigenen Tor mit beiden Händen gestoßen, als dieser einen Abpraller aus kurzer Distanz verwerten wollte. Der Frankfurter ging zu Boden, der Pfiff von Stegemann blieb allerdings aus. Auch der Video Assistant Referee griff augenscheinlich nicht ein.

Diese Tatsache brachte SGE-Sportvorstand Markus Krösche nach Abpfiff auf die Palme. "Ich frage mich, warum wir das Ding haben und dann nicht nutzen", schimpfte er bei Sky. "Dass der Schiedsrichter eine falsche Entscheidung trifft - okay. Aber wir haben den Videoassistenten. Man muss sich das auf jeden Fall mal angucken, oder?"

Wie die Hessenschau vermeldet, legte Krösche wenig später nach: Der Referee müsse, "wenn er es halt nicht sieht, endlich mal nachfragen. [...] Aber das geht mir tierisch auf den Sack. Wir haben diesen Assistenten, dann frag ihn doch. Wenn du dich dann anders entscheidest, ist das für mich okay. Aber das ist ein Witz. So brauchen wir das nicht."

Sebastian Rode pflichtete Krösche bei: "Das Problem ist, dass es den VAR gibt und der hat die Chance, sich das noch mal anzuschauen. Wenn er das tut ... Das ist ein klarer Elfer. Das ist eine Torverhinderung, da ist es egal, wie fest er schubst."

BVB-Noten: Flicks WM-Kandidaten machen keine gute Figur © imago images 1/16 Borussia Dortmund hat einen insgesamt schmeichelhaften 2:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt eingefahren - und konnte sich dafür bei Keeper Gregor Kobel bedanken. Gleich mehrere Kandidaten für Flicks WM-Kader machten eine schlechte Figur. Die Noten. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Beim 1:1 kalt erwischt, sah Kamadas Schuss wohl auch erst spät. Darüber hinaus lange beschäftigungslos - und dann mit Glanzparaden gegen Lindström (54., 58.) und Kolo Muani (57.). Note: 1,5. © imago images 3/16 NIKLAS SÜLE: Wieder Rechtsverteidiger, mit vielen Ballkontakten und gelegentlichen Ausflügen zum gegnerischen Sechzehner. Kein glanzvoller, aber ein solider Arbeitstag, auch gegen den SGE-Druck in Halbzeit zwei. Note: 3,5. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Bester Mann in der BVB-Abwehr, erstickte viele Angriffe im Keim und gab der Defensive Struktur. Zu lässig aber, wie er vor dem Ausgleich per Hacke klärte. Einmal von Kolo Muani ausgetanzt (62.), bei der Gelben zu spät. Note: 3. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Strahlte einmal hell, als er auf der Linie rettete, darüber hinaus aber mit viel Schatten. Genereller Unsicherheitsfaktor auf links zusammen mit Hazard, dazu der kapitale Ausrutscher im eigenen Sechzehner. Note: 4,5. © imago images 6/16 THORGAN HAZARD: Offenbarte hinten links Schwächen im Stellungsspiel und Zweikampf. Auch nach vorn nur selten ein Faktor, in Halbzeit zwei fast komplett hinten reingedrängt. Note: 4,5. © imago images 7/16 SALIH ÖZCAN: Schöner öffnender Ball auf Malen vor dem 1:0, ansonsten fast nur gegen den Ball im Einsatz. Beim 1:1 zu spät dran, dazu ein horrender Fehler vor dem eigenen Kasten, der aber nicht bestraft wurde (54.). Note: 4,5. © imago images 8/16 JUDE BELLINGHAM: Bis zum 2:1 ein schwaches Spiel von ihm mit ungewohnten Fehlern und einem seltsam passiven Zweikampf vor dem Gegentor. Dann aber überragend, wie er vor Trapp vollstreckte. Hielt in der Schlussphase körperlich dagegen. Note: 2,5. © imago images 9/16 KARIM ADEYEMI: Anfangs eifrig, suchte offensiv und defensiv die Zweikämpfe. Verzettelte sich aber und machte kaum einen Stich, wirkte zunehmend frustriert. Viel Glück, dass er gegen Lindström keinen Elfer verursachte. Musste in der 69. runter. Note: 5. © imago images 10/16 JULIAN BRANDT: Meistens gut, wenn er Ball und Platz hatte, aber auch ein paar Fehlpässe und Phasen, in denen er nicht auffiel. Dafür beim 1:0 vor Trapp eiskalt. Machte nach einer Stunde Platz für Emre Can. Note: 3,5. © imago images 11/16 DONYELL MALEN: Starke Vorbereitung vor dem 1:0, zunächst im Zweikampf und dann mit viel Übersicht. Danach mit mehr Selbstvertrauen, Bellingham hätte aus seiner Vorlage mehr machen müssen (37.). Bekam den Ball zu selten. Note: 3. © imago images 12/16 YUSSOUFA MOUKOKO: In Halbzeit eins komplett unsichtbar, körperlich unterlegen und nahezu ohne Bälle in seine Richtung. In seiner einzigen Szene mit schöner Ablage auf Bellingham beim 2:1. Machte dann Platz für Modeste. Note: 4,5. © imago images 13/16 EMRE CAN: Kam in der 61. Minute für Brandt, um die schwimmende Defensive zu stabilisieren. Leistete seinen Beitrag, auch wenn er nach nicht einmal zehn Minuten Gelb sah. Note: 3,5. © getty 14/16 ANTHONY MODESTE: Kam nach 61 Minuten für Moukoko, sollte mehr Körperlichkeit ins Spiel bringen. Da Dortmund in der finalen halben Stunde aber nicht mehr nach vorn spielte, blieb er ohne auffällige Szene. Note: 4. © imago images 15/16 GIOVANNI REYNA: Kam in der 61. Minute für Malen, ihm ging es in der Schlussviertelstunde aber wie den übrigen BVB-Offensivspielern - sie fanden nicht statt. Scheute aber defensiv die Zweikämpfe nicht. Note: 3,5. © getty 16/16 MARIUS WOLF: Durfte noch knapp 20 Minuten für Adeyemi ran. Verteidigte im Kollektiv erfolgreich den Vorsprung über die Zeit. Note: 3,5.

VAR-Ärger um Stegemann - Schiris "von der Rolle"?

Stegemann erklärte die Situation bei Sky wie folgt: "Auf dem Spielfeld war es für mich normaler Körperkontakt, ich konnte kein klares Foul erkennen. Das habe ich zum VAR transportiert. Dort wurde die Situation gecheckt und nicht als klare Fehlentscheidung eingestuft."

Nach Ansicht der Fernsehbilder und den vorhandenen Kameraperspektiven müsse er jedoch "konstatieren, dass es einen Strafstoß hätte geben müssen", gab Stegemann zu. Man werde die Szene "in den kommenden Tagen aufarbeiten".

Für Frankfurts Trainer Oliver Glasner war es nicht nur ein klarer Elfmeter, sondern auch eine Rote Karte. Sein Fazit: "Brutal, wenn man das sieht." Er nahm Stegemann allerdings in Schutz: "Die Schiedsrichter sind die Ärmsten. Er wartet auf das Zeichen von oben und es kommt nicht."

Ex-FIFA-Schiedsrichter Manuel Gräfe, der von 2004 bis 2021 in der Bundesliga gepfiffen hatten, erkannte ein größeres Problem: "Die Jungs scheinen zum Teil völlig von der Rolle bzw. orientierungslos", schrieb er auf Twitter und verwies auf Szenen im Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg, oder auch zwischen dem FC Bayern und Mainz 05: "Bin gespannt, wann sie beim DFB ihrer Obhutspflicht den Schiedsrichtern und dem Fußball gegenüber nachkommen."

BVB-Keeper Kobel: "Es sieht scheiße aus"

Selbst auf Dortmunder Seite wussten die Protagonisten, dass sie sich über einen Pfiff nicht hätten beschweren können. BVB-Matchwinner Gregor Kobel erklärte nach Ansicht der Videobilder: "Ja, klar. Es sieht scheiße aus." Trainer Edin Terzic sagte: "Ich kommentiere den Schiedsrichter sehr selten. Aber das ist eine der Szenen, von denen ich meinte, dass wir heute Glück hatten."

In Halbzeit zwei gab es eine weitere Situation, in der die Frankfurter keinen Elfmeterpfiff erhielten: Bei einem hohen Ball in Richtung Kobel drückte Niklas Süle Gegenspieler Mario Götze in Richtung Kobel, der gerade zum Ball hochsprang. Götze kollidierte mit Kobel und ging zu Boden. Stegemann entschied jedoch auf Stürmerfoul.

"Ich habe einen Stoß von hinten bekommen", sagte Götze. "Warum sollte ich gegen Gregor Kobel ins Duell gehen? Am Ende will der Nikki ja nicht den Ball spielen." Götze gab allerdings zu, dass die Situation zuvor "wahrscheinlich deutlicher" war.

Stegemann blieb in dieser Szene bei der Einschätzung, dass es sich nicht um eine "elfmeterwürdige" Situation gehandelt habe: "Hier handelte es sich mehr um ein Handauflegen, der Impuls fehlt."