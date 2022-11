FC Bayern München - Dayot Upamecano verrät: "Ich habe mit einer Opernsängerin gearbeitet"

Dayot Upamecano vom FC Bayern München hat verraten, dass er in jungen Jahren aufgrund von Kommunikationsproblemen eine ungewöhnliche Maßnahme getroffen hat. Außerdem sprach er über seinen schwierigen Start beim deutschen Rekordmeister.

"Als ich jung war, hatte ich Schwierigkeiten zu kommunizieren. Ich hatte das Bedürfnis, an meiner Stimme zu arbeiten, um die Verteidigung anzuführen", erklärte der Franzose im Interview mit der L'Equipe. Deshalb habe er mit einer Opernsängerin zusammengearbeitet: "Das war sehr interessant. Es ist wichtig, als Verteidiger zu schreien. Man muss es tun, um ein Anführer zu sein."

Upamecano hatte während seiner Debütsaison beim FC Bayern viel Kritik einstecken müssen, weil er sich einige Fehler erlaubt hatte. Das habe auch am Tod seines Vater gelegen. "Ich denke, das hat eine Rolle gespielt, es hat mich auf dem Spielfeld beeinflusst", sagte er.

Nach der ersten Saison wurde Upamecano dem Vernehmen nach nicht mehr zugetraut, dass er die Rolle als Abwehrchef erfüllen kann. Auch deshalb soll sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic derart um Matthijs de Ligt, der im Sommer für knapp 70 Millionen Euro von Juventus Turin an die Isar kam, bemüht haben.

Von den schlechten Beurteilungen habe sich Upamecano aber nicht aus dem Konzept bringen lassen: "Ich versuche, nicht auf das zu hören, was gesagt wird. Ich habe immer gedacht, dass es nichts Konstruktives bringt. Ich konzentriere mich auf mich und mein Team. Ich hatte nie Zweifel, ich war nie besorgt. Ich kenne mein Niveau und weiß, was ich leisten kann."

Im zweiten Jahr nach seinem Wechsel von RB Leipzig (42,5 Millionen Euro) hat sich das Blatt gewendet. Upamecano stand in der Bundesliga bislang in jedem Spiel dieser Saison in der Startelf. "Es stimmt, dass ich zwei oder drei Spiele unter Wert gespielt habe. Aber die anderen habe ich mit Präsenz beantwortet. Ich fühle mich besser als letzte Saison, das ist klar", erklärte er.

Von Trainer Julian Nagelsmann spürt er das volle Vertrauen, der ihm zuletzt sogar "Weltklasseniveau" attestiert hatte. "Ich weiß nicht, ob ich das sagen würde, aber ich habe mich auf jeden Fall in vielen Bereichen weiterentwickelt", sagte Upamecano.

© getty Dayot Upamecano ist Stammspieler beim FC Bayern.

Upamecano: WM-Teilnahme ein "Kindheitstraum"

Außerdem habe er viel an sich selbst gearbeitet. "Ich habe mir angeschaut, was ich in der letzten Saison nicht gut gemacht habe", erklärte der 24-Jährige und ergänzte, dass er sich einen Personal-Trainer zur Hilfe genommen habe, um seine Defizite auszugleichen: "Ein großer Spieler arbeitet an den Schwierigkeiten, die er hat."

Mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar verfolgt Upamecano derweil ein klares Ziel. "Ich weiß, dass ich manchmal nicht gut gespielt habe, aber man muss auch sehen, was ich gut gemacht habe. Ich bin mir bewusst, dass ich Fehler gemacht habe. Wenn ich einberufen werde, werde ich bereit sein. Was ich bei Bayern mache, kann ich auch in der französischen Mannschaft machen. Auf und neben dem Spielfeld. Natürlich kann ich das", sagte er.

Der Innenverteidiger hatte dem französischen Kader in der vergangenen Länderspielperiode angehört, weshalb er sich berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im WM-Aufgebot macht. "Ich hoffe, dass ich dabei sein werde, dafür arbeite ich. Ich weiß, dass viele Leute das sagen, aber es stimmt - bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein ist ein Kindheitstraum."