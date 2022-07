FC Bayern München, News und Gerüchte - Thomas Müller verabschiedet sich von Robert Lewandowski: "Bis in ein paar Jahren im Legendensakko"

Thomas Müller hat sich von Robert Lewandowski verabschiedet. Lothar Matthäus hält die Trennung von dem Stürmer für die beste Lösung. Alle News und Gerüchte über den FC Bayern im Überblick.

FC Bayern, News: Müller verabschiedet sich von Lewandowski

Thomas Müller hat sich in einem Instagram-Post von Robert Lewandowski, der zum FC Barcelona wechselt, verabschiedet. "Nur das Beste für deine Zukunft", schrieb der Nationalspieler und erinnerte an "acht spezielle Jahre, viele Tore, viele Trophäen, Höhen und Tiefen." Das Verhältnis der beiden sei immer von "Respekt und einer wahren Siegementalität" geprägt gewesen.

In den Hashtags unter den Worten an Lewandowski deutete Müller ein mögliches Wiedersehen an: "Bis in ein paar Jahren im Legendensakko." Außerdem postete Müller in seiner Story mehrere Bilder von sich und dem Polen.

In einem setzte er auf das legendäre Flu-Game-Bild von Michael Jordan und Scottie Pippen die Köpfe von sich und seinem langjährigen Angriffspartner.

Müller und Lewandowski hatten gemeinsam unter anderem achtmal die Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und 2019/20 die Champions League gewonnen.

FC Bayern, News: Lewandowski richtet sich an Bayern-Fans

Robert Lewandowski hat sich an seine Teamkollegen, die Verantwortlichen und an die Fans des FC Bayern München gewendet. "Ich bin sehr stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben", schrieb er in den Sozialen Medien.

In Richtung der FCB-Anhänger erklärte er: "Vor allem aber möchte ich mich bei den Fans bedanken - ihr seid es, die den Verein ausmachen. Wir, die Spieler, sind nur für einen Moment da. Für mich währte dieser Moment acht wunderbare Jahre, die ich für immer in meinem Herzen behalten werde."

Lewandowski wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge für 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen zum FC Barcelona und wird dort einen Drei- oder Vierjahresvertrag unterschreiben. Auf dem Weg zu seiner Familie, die in einem Feriendomizil auf Mallorca weilt, sagte er gegenüber mehreren Reportern am Flughafen: "Ja, ich bin sehr glücklich."

Der Pole hatte in den vergangenen Wochen öffentlich auf einen Wechsel zu den Katalanen gedrängt. Die Verantwortlichen des FC Bayern hatten sich erst geweigert, dem Stürmer eine Freigabe zu erteilen. Am Sonntag tritt Lewandowski die USA-Reise mit Barca an.

FC Bayern, News: Matthäus hält Lewy-Wechsel für richtig

Rekordnationalspieler und Ex-Bayern-Spieler Lothar Matthäus hält die Trennung von Robert Lewandowski und dem FC Bayern für die richtige Entscheidung.

"Ich finde es gut, dass die Schlammschlacht, die bei so einem großen Transfer aber vielleicht auch dazugehört, vorbei ist", sagte er gegenüber der Bild am Sonntag und spielte auf das in der Öffentlichkeit ausgetragene Wechseltheater an: "Es sind sicher auf beiden Seiten Fehler gemacht worden in der internen und externen Kommunikation. Aber jetzt ist Ruhe und alle sind Gewinner."

FC Bayern, News: Kahn spricht über Gerüchte um Kane und Ronaldo

FC Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn hat sich zu den Gerüchten um die Stürmer Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Cristiano Ronaldo (Manchester United) geäußert.

FC Bayern, News: Serge Gnabry verlängert

Nationalspieler Serge Gnabry hat am Samstag seine Vertragsverlängerung bei Bayern München bestätigt. "Ich freue mich, dass ich meinen Vertrag hier verlängert habe, ich freue mich auf die neue Saison", sagte er unter dem Jubel der rund 20.000 Zuschauer bei der offiziellen Mannschaftsvorstellung in der Allianz Arena.

