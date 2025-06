Während Cooper Flagg bei einem "unglaublichen" Workout überzeugt, kursiert ein brisantes Trade-Gerücht in Dallas.

Cooper Flagg wird kommende Woche als Nummer-1-Pick zu den Dallas Mavericks stoßen. Bei einem Workout am Dienstag und Mittwoch in Dallas soll er die hohen Erwartungen an ihn noch einmal weit übertroffen haben.