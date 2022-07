FC Bayern München, News und Gerüchte: PSG offenbar an Verteidiger Lucas Hernandez dran

PSG buhlt angeblich um einen Bayern-Verteidiger. Der Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona ist laut übereinstimmenden Medienberichten fix. Alle News und Gerüchte über den FCB im Überblick.

FC Bayern, Gerücht: PSG wohl an Hernandez dran

Paris Saint-Germain hat offenbar seine Fühler nach Lucas Hernandez vom FC Bayern München ausgestreckt. Das berichtet die spanische Zeitung AS.

Demnach würde sich Paris derzeit nach einem neuen Innenverteidiger umschauen und sei dabei auf den Franzosen gestoßen. Gerüchten zufolge soll Juventus Turin an Presnel Kimpembe von PSG interessiert sein, weshalb ein Ersatz verpflichtet werden müsste.

Allerdings heißt es in dem Bericht der AS auch, dass die Bayern derzeit einen Verkauf von Hernandez nicht anstreben würden.

Der Weltmeister war 2019 von Atletico Madrid für die Rekordablösesumme von 80 Millionen Euro an die Isar gewechselt. Seither hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, weshalb er keinen festen Stammplatz besitzt.

Mit Matthijs de Ligt soll zudem ein neuer Abwehrchef kommen. Die Verhandlungen haben bereits begonnen, eine Einigung gibt es nach Informationen von SPOX und GOAL aber bislang nicht. Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich zuletzt jedoch optimistisch.

FC Bayern, News: Lewandowski wechselt zum FC Barcelona

Das Wechseltheater um Robert Lewandowski ist beendet. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Transfer zum FC Barcelona in trockenen Tüchern.

Demnach einigten sich die Münchner mit den Barca-Verantwortlichen auf eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Lewandowski soll bei den Katalanen einen Vierjahresvertrag bis 2026 erhalten. Andere Quellen berichten von einem Kontrakt bis 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr.

Durch die Ablöse hat der FC Bayern nun auch mehr Geld für den angestrebten Transfer von Matthijs de Ligt zur Verfügung. Dem Vernehmen nach fordert Juventus Turin mindestens 70 Millionen Euro für den Niederländer.

FC Bayern, News: Teamvorstellung am Samstag

In der Allianz Arena findet am Samstag die Teampräsentation des FC Bayern München statt. Los geht's um 15 Uhr. Kurz darauf findet an Ort und Stelle dann noch eine Trainingseinheit statt.

Am Montag brechen die Münchner dann zur PR-Tour in die USA auf.

FC Bayern, News: Zweite Mannschaft startet in der Regionalliga

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München startet am Samstag in die neue Saison der Regionalliga Bayern.

Zum Auftakt gastieren die Bayern-Amateure beim VfB Eichstätt. Los geht's um 17 Uhr.

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick