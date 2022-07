FC Bayern: Oliver Kahn spricht über Harry Kane und Cristiano Ronaldo

FC Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn hat sich zu den Gerüchten um die Stürmer Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Cristiano Ronaldo (Manchester United) geäußert.

"Er ist bei Tottenham unter Vertrag. Klar, ein absoluter Top-Stürmer, aber das ist doch alles Zukunftsmusik", erklärte Kahn in der Bild am Sonntag. Der kicker hatte den Engländer zuletzt als möglichen Nachfolger von Robert Lewandowski, der zum FC Barcelona wechselt, ins Spiel gebracht.

Kane besitzt bei den Spurs noch einen Vertrag bis 2024. Ein Transfer in diesem Sommer erscheint aus finanziellen Gründen jedoch unwahrscheinlich. Realistischer scheint ein konkreter Abwerbeversuch im kommenden Jahr.

"Jetzt müssen wir erst mal schauen, den Kader für die aktuelle Saison zusammenzubekommen. Da schauen wir mal, was noch alles passiert", erklärte Kahn vielsagend. Der Transfer von Matthijs de Ligt von Juventus Turin genießt dem Vernehmen nach Priorität, er soll der neue Abwehrchef der Münchner werden.

Außerdem gibt es Gerüchte um den französischen Youngster Mathys Tel. Wie L'Equipe und Sky berichten, besteht zwischen Tel und dessen Familie auf der einen Seite sowie dem FC Bayern auf der anderen Seite bereits eine Einigung.

Kahn: Mathys Tel "ein unglaubliches Talent"

Tels Klub Stade Rennes soll zuletzt zwei Angebote des FC Bayern abgelehnt haben. Die bis dato jüngste Offerte für den 17-Jährigen belief sich den Berichten zufolge auf 22 Millionen Euro. "Tel ist zweifellos ein unglaubliches Talent, aber wir sind ganz entspannt. Wir beobachten weiterhin den Markt und versuchen, den Kader ausgewogen zu halten. Dazu gehören natürlich auch Spieler, die sich noch entwickeln können, wenn ältere Spieler sie an die Hand nehmen", sagte Kahn bei der BamS.

Außerdem erneuerte Kahn die Absage an Cristiano Ronaldo, der nach nach Informationen von SPOX und GOAL Manchester United verlassen will.

"Ich liebe Cristiano Ronaldo und jeder weiß, was das für ein fantastischer Spieler ist. Aber jeder Verein hat ja eine bestimmte Philosophie und ich bin mir nicht sicher, ob es das richtige Signal für den FC Bayern und die Bundesliga wäre, wenn wir ihn jetzt holen würden", erklärte er und fügte an: "Solch ein Wechsel passt nicht unbedingt zu den Ideen, die wir hier beim FC Bayern verfolgen."

Am Samstag hatte bereits Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt, dass der Portugiese weiterhin kein Thema an der Säbener Straße ist. Berichten zufolge habe CR7-Berater Jorge Mendes seinen Klienten sogar bei den Bayern angeboten.

Ronaldos Ziel ist es, auch in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Diese hatten die Red Devils in der abgelaufenen Saison deutlich verpasst.