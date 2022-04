FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Vertragsverhandlungen mit Robert Lewandowski ab nächster Woche?

Der FC Bayern München soll in der kommenden Woche die Vertragsverhandlungen mit Robert Lewandowski aufnehmen. Leipzigs Konrad Laimer tendiert wohl zu einem Wechsel zum FCB. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Vertragsverhandlungen mit Robert Lewandowski ab nächster Woche?

Wie WP SportoweFakty aus Polen berichtet, wird der FC Bayern die Vertragsgespräche mit Robert Lewandowski in der kommenden Woche aufnehmen. Demnach rechnen Lewandowski und sein Berater Pini Zahavi nicht mit einer Verlängerung um lediglich ein Jahr bis 2024, so wie es bei Thomas Müller und Manuel Neuer geschehen soll.

Lewandowski lägen Angebote großer Klubs vor, zudem ist der Markt an Stürmer seiner Klasse überschaubar - das würde Lewandowski eine bessere Verhandlungsposition verschaffen als Müller und Neuer. Der Pole besitzt in München noch einen Vertrag bis 2023, hat aber noch kein Bekenntnis zum FC Bayern abgegeben.

Am Donnerstag fehlte Lewandowski zudem im Training - nach Informationen von Sky aus privaten Gründen. Am Samstag gegen den BVB wird der Angreifer aber spielen können.

Voting-Auflösung: Das ist Eure größte Enttäuschung bei Bayern © getty 1/12 Wir haben Euch nach dem Bayern-Aus gegen Villarreal gefragt, wer für Euch die größte Enttäuschung beim FCB in letzter Zeit ist. Es haben sich vor allem drei Protagonisten herauskristallisiert. Hier kommt die Auflösung des Votings. © imago images / Bernd Feil 2/12 PLATZ 11: LUCAS HERNANDEZ: 0 Prozent der Stimmen. © imago images 3/12 PLATZ 10: BENJAMIN PAVARD: 1 Prozent der Stimmen. © getty 4/12 PLATZ 9: ROBERT LEWANDOWSKI: 2 Prozent der Stimmen. © getty 5/12 PLATZ 8: OLIVER KAHN: 3 Prozent der Stimmen. © imago images 6/12 PLATZ 7: DAYOT UPAMECANO: 4 Prozent der Stimmen. © imago images 7/12 PLATZ 5: JULIAN NAGELSMANN: 6 Prozent der Stimmen. © getty 8/12 PLATZ 5: SERGE GNABRY: 6 Prozent der Stimmen. © imago images 9/12 PLATZ 4: THOMAS MÜLLER: 14 Prozent der Stimmen. © getty 10/12 PLATZ 2: HASAN SALIHAMIDZIC: 21 Prozent der Stimmen. © imago images 11/12 PLATZ 2: LEROY SANE: 21 Prozent der Stimmen. © imago images 12/12 PLATZ 1: JOSHUA KIMMICH: 22 Prozent der Stimmen.

FC Bayern, Transfer: FCB erzielt offenbar vollständige Einigung mit Noussair Mazraoui

Bereits am Dienstag war vermeldet worden, dass der FC Bayern mit Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam Einigung über einen Wechsel erzielt haben soll. Der Rechtsverteidiger würde ablösefrei nach München wechseln.

Laut Bild ist die mündlich erfolgte Einigung nun vollständig. Lediglich die Vertragsunterschrift des Marokkaners fehle noch.

Mazraoui durchlief seit 2006 alle Jugendmannschaften von Ajax Amsterdam. 2018 schaffte er den Sprung in das Profiteam. Wenn Ihr mehr zu seinem Werdegang sowie seinen Stärken und Schwächen lesen wollt - hier entlang!

FCB, Transfer: Konrad Laimer tendiert wohl zu Wechsel nach München

Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Liverpool sollen an Konrad Laimer von RB Leipzig interessiert sein. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten tendiert der 24-Jährige jedoch zu einem Wechsel nach München.

Der ausschlaggebende Faktor dafür sei FCB-Coach Julian Nagelsmann, unter dem Laimer in Leipzig trainiert hat. Nagelsmann sei großer Fan des Österreichers.

Vorerst jedoch liege Laimers Fokus auf der aktuellen Spielzeit. Gespräche über einen Wechsel oder gar eine Vertragsverlängerung bei Leipzig - sein Vertrag läuft 2023 aus - soll es erst nach Saisonende geben.

FC Bayern, News: FCB reist im Sommer in die USA

Die Bayern werden vom 18. bis 24. Juli zum fünften Mal in die USA reisen und dabei auch in der Hauptstadt Washington Station machen, wo sie im Rahmen des Audi Football Summit auf Gastgeber DC United treffen werden. Diese Partie soll nach Informationen der Washington Post am 20. Juli stattfinden.

Die zweite Partie, die der deutsche Rekordmeister in den Vereinigten Staaten absolvieren wird, findet laut der Zeitung drei Tage später am 23. Juli im Lambeau Field in Green Bay statt. Gegner wird dann Manchester City sein.

