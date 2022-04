FC Bayern München: Sky90-Talk mit FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic jetzt im Liveticker

Nach der zehnten Bayern-Meisterschaft in Folge ist FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic heute bei Sky90 zu Gast. SPOX begleitet die Fußballdebatte für Euch im Liveticker mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Sky90-Talk mit FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic jetzt im Liveticker:

Salihamidzic über die Konkurrenz in der Bundesliga: "Selbstverständlich haben wir großen Respekt vor der Arbeit von Borussia Dortmund. Natürlich sind sie der Rivale Nummer eins. Was in Leipzig oder Leverkusen passiert, ist schon klasse. Wir wollen das. Wir brauchen die Spannung. Wir wollen nicht immer mit 20 Punkten Vorsprung Meister werden."

Salihamidzic über strittige Schiedsrichterentscheidungen bei Bayern vs. Dortmund: "Der FC Bayern war gestern einfach die bessere Mannschaft, Schiedsrichterentscheidungen hin oder her, aber wir waren im Hin- und im Rückspiel einfach besser."

Salihamidzic über das CL-Aus gegen Villarreal: "Natürlich ärgern wir uns alle, weil wir eine große Chance gehabt haben. Ohne jemanden respektlos zu behandeln, aber ich habe mir wirklich sehr große Chancen ausgerechnet. In Spanien waren wir nicht gut. Wir waren mit dem 1:0 noch gut bedient. Wir haben es zuhause nicht geschafft, zu gewinnen. Das tut weh, ich kann nicht verlieren. Das bleibt hängen. Aber wir müssen nach vorne schauen."

Salihamidzic über die Meisterfeierlichkeiten: "Es war sehr schön. Die Jungs waren sehr gut drauf. Es war wirklich ein toller Abend, besonders nach dem Spiel. Unsere Fans haben uns wirklich toll unterstützt. Gegen den BVB, haben wir die Chance gehabt, die Meisterschaft klarzumachen. Es hat alles gepasst."

Sky90-Talk mit FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Robert Lewandowski hat nach dem Titelgewinn am Samstag ein klares Bekenntnis zu seinem Klub vermieden. "Es muss für beide Seiten stimmen. Ich schaue natürlich, was möglich ist. Es ist nicht so eine leichte Situation für mich", sagte Lewandowski bei Sky: "Es gab noch keine Gespräche mit Bayern. Es wird wahrscheinlich passieren. Aber alles, was in den Medien steht, stimmt nicht. Bis jetzt ist nichts Besonderes passiert."

Vor Beginn: Thematisch wird es vor allem um die zehnte Meisterschaft des FC Bayern in Folge gehen. Dem deutschen Rekordmeister reichte am Samstagabend ein 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund, um sich vorzeitig zum besten deutschen Klub der laufenden Saison zu krönen.

Vor Beginn: Die Sendung soll am heutigen Sonntag gegen 11.30 Uhr starten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zur Sky90-Fußballdebatte mit Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

