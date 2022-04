Zum absoluten Topspiel in der Bundesliga empfängt der FC Bayern München am heutigen Abend den BVB. Das Spitzenspiel des 31. Spieltags könnt Ihr hier komplett im Liveticker erleben.

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem BVB ist das Beste was die Bundesliga in den letzten Jahren zu bieten hat. Das Besondere am heutigen Abend: Mit einem Sieg kann der FC Bayern München schon heute seine zehnte Meisterschaft in Folge feiern. Kann der BVB das am verhindern? Hier im Liveticker erfahrt Ihr es.

FC Bayern München vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ein Titel wäre für Thomas Müller auch ein persönlicher Erfolg: Der Angreifer wäre mit sagenhaften elf Titeln alleiniger Rekordhalter. Kein Spieler in der Bundesliga hat mehr Meisterschalen geholt.

Vor Beginn: Schon seit Jahren sind die Duelle zwischen dem FC Bayern München und dem BVB etwas Besonderes. Die heutige Partie besitz eine zusätzliche Brisanz: Mit einem Sieg heute kann der FC Bayern München schon am 31. Spieltag den Gewinn der Meisterschaft feiern. Es wäre der zehnte Titel in Folge für die Münchener. Das Team von Marco Rose wird am heutigen Abend alles daran setzen diesen vorzeitigen Triumph zu verhindern.

Vor Beginn: Das Spitzenspiel des 31. Spieltags der Bundesliga wird heute um 18.30 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells zwischen dem FC Bayern München und dem BVB.

FC Bayern München vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Musiala - Lewandowski

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Musiala - Lewandowski BVB: Hitz - Pongracic, Akanji, Zagadou - Can, Bellingham - Wolf, Guerreiro - Brandt, Reus - Haaland

FC Bayern München vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem BVB seht Ihr heute live im TV und Livestream auf Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte der Partie.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen bei Sky heute um 17.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr seht Ihr dann auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem BVB live und vollumfänglich. Als Kommentator ist für Sky heute Wolff Fuss im Einsatz.

Der Pay-TV-Sender zeigt das Topspiel am 31. Spieltag der Bundesliga auch live und in voller Länge im Livestream. Streamen könnt Ihr diesen mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket.

