FC Bayern, News und Gerüchte: Michael Cuisance steht vor einer Leihe im kommenden Winter-Transferfenster

Michael Cuisance könnte im anstehenden Winter verliehen werden. FCB-Trainer Julian Nagelsmann sing ein Loblied auf Marc Roca nach dessen Leistung gegen den VfB Stuttgart. Außerdem: Kingsley Coman verletzt sich im Spiel gegen die Schwaben offenbar am Oberschenkel. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FCB, Gerücht: Cuisance vor Leihe im Winter?

Zwischen dem FC Bayern und Michael Cuisance will es einfach noch nicht so recht klappen. Auch in der aktuellen Spielzeit bleibt dem Franzose meist nur auf der Platz auf der Bank.

Obwohl im zentralen Mittelfeld zuletzt einige Stammspieler in Person von Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Marcel Sabitzer verletzungsbedingt ausfielen, bekam Cuisance quasi keine Spielminuten. Der Kurzeinsatz (12 Minuten) gegen den VfB Stuttgart am Dienstagabend ist die erste Bundesliga Partie in der laufenden Spielzeit für den 22-Jährigen, sein zweites Saisonspiel absolvierte er im DFB-Pokal gegen den Bremer SV, als er 45 Minuten ran durfte.

FCB-Trainer Julian Nagelsmann ist sich dessen bewusst und brachte auf der abschließenden Pressekonferenz gestern Abend auch eine mögliche Leihe im Winter ins Spiel. "Das spreche ich mit dem Spieler ab und dem Klub", sagte Nagelsmann, "er hat viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist."

Gegen den VfB habe Cuisance es "gut gemacht" und "drei herausragende Pässe gespielt", lobte der Münchner Coach, die Konkurrenz im FCB-Mittelfeld ist aber dennoch wohl insgesamt zu groß.

Nach Informationen von fussballtransfers.com hätten sich auch bereits drei Klubs nach dem 22-Jährigen erkundigt. Neben jeweils einem großen Klub aus der Türkei und Russland soll der FC Venedig Interesse vermeldet haben. Zudem Zudem behalten einige französische Klubs Cuisance offenbar im Auge.

Michael Cuisance: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten DFB-Pokal 1 1 1 44 Bundesliga 1 - - 12 Champions League 0 - - - GESAMT 2 1 1 56

Bayern-Noten: Ein Verteidiger betreibt Eigenwerbung © getty 1/17 Der FC Bayern München hat dank eines ungefährdeten 5:0-Siegs gegen den VfB Stuttgart vorzeitig die Herbstmeisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Dabei glänzten mehrere Reservisten der letzten Wochen. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: In der ersten Hälfte kam kein Ball auf sein Tor. Das änderte sich schon kurz nach dem Seitenwechsel. Insgesamt aber ein ruhiger Abend für den Kapitän gegen harmlose Stuttgarter. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Defensiv wenig gefordert, vernachlässigte er das Offensivspiel gegen seinen Ex-Verein aber häufig. Klasse Flugball auf Gnabry (19.). Beinahe mit einem Traumtor nach Direktabnahme (30.). Wichtiger Block gegen Förster (45.+2.). Note: 3,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Ersetzte den zuletzt etwas unsicheren Upamecano und zog den Spielaufbau direkt an sich (Passquote von 94,5 Prozent). Betrieb Werbung in eigener Sache für weitere Startelf-Einsätze. Note: 2,5. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Hatte Glück, dass sein zu verspielter Ausflug ungestraft blieb, weil Marmoush verzog (25.). Ansonsten aber wie üblich ein sicherer Rückhalt. War allerdings auch schon mal mehr gefordert. Note: 3. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Konnte nicht jede Flanke des pfeilschnellen Coulibaly verhindern. Dieser entwischte ihm auch vor der Großchance von Marmoush (25.). War nicht immer auf der Höhe. Offensiv ungewohnt passiv. Note: 4. © getty 7/17 MARC ROCA: Hatte sich seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison laut Nagelsmann "verdient". Hätte etwas präsenter sein können, vor dem 2:0 gegen Mavropanos aber sehr aufmerksam (54.). Zudem sehr ballsicher. Note: 3. © getty 8/17 JAMAL MUSIALA: Besetzte in zentraler Rolle die Zwischenräume und war bei Ballbesitz an der Seite von Müller zu finden, wodurch sich beide vor der Pause mehrfach die Bälle wegnahmen. Danach deutlich verbessert. Ballgewinn vor dem 4:0. Note: 2,5. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Verbuchte früh drei Abschlüsse. Scheiterte nur knapp an Müller und machte es in der 40. dank feiner Schusstechnik besser. Eiskalt beim 2:0 und 5:0. Glänzte auch als doppelter Assistgeber. An allen Toren direkt beteiligt. Note: 1. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: In den ersten 45 Minuten kaum mit Zugriff, dafür in klassischer Geisterspiel-Manier immer zu hören und mit einem enormen Laufpensum. Gute Übersicht vor Gnabrys zweitem und dritten Streich. Note: 2,5. © getty 11/17 KINGSLEY COMAN: Anders als Sane rückte er nicht so oft ins Zentrum. Bügelte einen selbstverschuldeten Ballverlust aus und verletzte sich dabei am Oberschenkel (26.). Kurz danach war sein Abend beendet, für ihn kam Sane. Note: 4. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Fand erst gut ins Spiel, nachdem er zuletzt zweimal ohne Tor geblieben war. Brachte Anton vor dem 1:0 unabsichtlich zu Fall. Lange mit wenig Einfluss, ehe er gleich doppelt zuschlug. Traf noch einmal den Pfosten. Note: 2. © getty 13/17 LEROY SANE: Reihte sich nach seiner frühen Einwechslung wie gewohnt auf halblinks ein und strahlte direkt mehr Gefahr als sein Vorgänger aus. Spielte Gnabry vor dessen Tor im richtigen Moment frei. Ein ständiger Unruheherd. Note: 2. © imago images 14/17 MALIK TILLMAN: Kam in der 75. Minute für den bärenstarken Gnabry und feierte somit sein Bundesliga-Debüt. Hatte keinen Einfluss mehr, weil die Bayern mindestens zwei Gänge herunterschalten. Keine Bewertung. © imago images 15/17 TANGUY NIANZOU: Ersetzte Roca nach 75 Minuten, hatte aber keine größeren Aufgaben mehr vor der Brust. Keine Bewertung. © getty 16/17 MICHAEL CUISANCE: Wurde nach 78 Minuten für Müller eingewechselt und hat somit nun drei Kurzeinsätze in dieser Spielzeit zu verbuchen. Keine Bewertung. © getty 17/17 OMAR RICHARDS: Für Davies in die Partie gekommen, durfte auch der Neuzugang mal wieder einige Minuten Bundesliga-Luft schnuppern. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Nagelsmann singt Loblied auf Roca

Bayerns Dauer-Reservist Marco Roca hat bei seiner Startelf-Premiere in dieser Saison am Dienstagabend gegen den VfB Stuttgart mit einer ansehnlichen Leistung überzeugt.

Nach der Partie lobte Coach Julian Nagelsmann den Auftritt des 25 Jahre alten Mittelfeldspielers und übte Selbstkritik. "Ich habe Marc heute in der Kabine gelobt. Das mache ich selten, Spieler vor der Mannschaft zu loben. Aber heute hat er das extrem verdient", sagte Nagelsmann auf der abschließenden Pressekonferenz.

Vor den 75 Minuten in Stuttgart hatte er lediglich 78 Minuten auf dem Platz gestanden. "Das ist nichts", sagte Nagelsmann und fügte hinzu: "Wir wissen, dass er die fußballerischen Qualitäten hat. Ich liebe solche Spieler, die selbstlos sind und dem Trainer zeigen, dass es offensichtlich ein Fehler war, sie nahezu nie zu bringen."

Diesbezüglich sei er "selbstkritisch", gab der Bayern-Coach zu. "Heute hat er mir gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn so selten zu bringen. Er hat es sehr gut gemacht", schwärmte er von Roca, der sowohl "menschlich" als auch "charakterlich" überzeugen würde: Er habe ein "Riesen-Herz".

FCB, News: Coman wohl am Oberschenkel verletzt

Bayern-Stürmer Kingsley Coman hat sich am Dienstagabend im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart offenbar eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

In der 26. Minute des letzten Auswärtsspiels des Jahres vertändelte der Franzose im Rückwärtsgang den Ball gegen Stuttgarts Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos und konnte den Griechen soeben noch den Ball abluchsen.

Coman klärte den Ball und ging anschließend an der Seitenlinie zu Boden und griff sich an den rechten Oberschenkel. Trainer Julian Nagelsmann reagierte sofort und brachte Leroy Sane positionsgerecht auf dem Flügel.

Noch hat der Rekordmeister "keine genauen Informationen" über Comans Gesundheitszustand, wie Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte.

"Er hat in der 15., 16. Minute gesagt, dass er etwas spürt. Aber dann angegeben, dass es wieder weg ist. Natürlich vertrauen wir da auf den Spieler. Hinterher ist man immer schlauer. Wäre, wäre, Fahrradkette, hat mal ein berühmter Experte gesagt. Du kannst nicht in den Körper hineinschauen. Dann war es wieder gut. Beim Ballverlust hat er einen ekligen Ausfallschritt gemacht und da ist es reingefahren. Es ist eine muskuläre Thematik. Aber wir wissen noch nicht, wie schlimm es ist", so Nagelsmann.

Bayern, News: FCB sichert sich Herbstmeisterschaft

Durch einen souveränen 5:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Stuttgart hat der FC Bayern am 16. Bundesliga-Spieltag vorzeitig die die Herbstmeisterschaft fixiert. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann liegt nun neun Punkte vor Borussia Dortmund, das am Mittwoch die SpVgg Greuther Fürth empfängt.

Vor allem Serge Gnabry spielte gegen seinen Ex-Verein groß auf. Der Nationalspieler war an allen fünf Münchner Toren direkt beteiligt, drei erzielte er selber. Bei den anderen beiden Treffern trug sich Robert Lewandowski in die Torschützenliste ein.

