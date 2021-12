FC Bayern: Kingsley Coman offenbar am rechten Oberschenkel verletzt

Bayern-Stürmer Kingsley Coman hat sich am Dienstagabend im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart offenbar eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

In der 26. Minute des letzten Auswärtsspiels des Jahres vertendelte der Franzose im Rückwärtsgang den Ball gegen Stuttgarts Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos und konnte den Griechen soeben noch den Ball abluchsen.

Coman klärte den Ball und ging anschließend an der Seitenlinie zu Boden und griff sich an den rechten Oberschenkel. Trainer Julian Nagelsmann reagierte sofort und brachte Leroy Sane positionsgerecht auf dem Flügel. Eine Diagnose steht derzeit noch aus.

In den letzten Wochen mussten die Bayern mit einigen Verletzungen kämpfen. Neben Joshua Kimmich, Eric Maxim Choupo-Moting (beide nach Corona-Infektion) und Josip Stanisic (Muskelbündelriss im linken Oberschenkel) fehlten am Dienstag auch Leon Goretzka und Corentin Tolisso angeschlagen. Marcel Sabitzer war nach seiner Muskelverletzung in der Wade gegen Stuttgart noch nicht mit dabei.