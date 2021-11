FC Bayern, News und Gerüchte: Boateng lieferte sich angeblich verbale Auseinandersetzung mit Salihamidzic

Zwischen Jerome Boateng und Hasan Salihamidzic sollen im Vorfeld eines CL-Spiels im Herbst 2018 heftig die Fetzen geflogen sein. Alexander Nübel stellt für seine Rückkehr zum FC Bayern bestimmte Bedingungen. Außerdem: Montag soll eine Entscheidung fallen, wann das in Corona-Quarantäne befindliche Bayern-Quintetts um Joshua Kimmich wieder mitwirken kann. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Alle FCB-News des gestrigen Tages findet Ihr hier.

FC Bayern - News: So soll es zum Bruch zwischen Boateng und Salihamidzic gekommen sein

Bereits im Herbst 2018 soll es zwischen Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Innenverteidiger Jerome Boateng zum endgültigen Bruch gekommen sein. Das geht aus einem Auszug aus dem Buch "Bayern Insider" von Bild-Reporter Christian Falk hervor.

Demnach soll es am Rande des Champions-League-Gruppenspiels zwischen den Bayern und AEK Athen zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen dem damaligen Sportdirektor und Boateng gekommen sein.

Der damalige Trainer Niko Kovac gab Mats Hummels und Niklas Süle in der Partie den Vorzug in der Startelf, was der Ex-Nationalspieler dem Bericht zufolge nicht akzeptieren wollte. Als sich Salihamidzic in die Diskussion einschaltete, soll Boateng der Kragen geplatzt sein: "Du hast mir gar nichts zu sagen! Halt die Fresse!", soll er Salihamidzic zugerufen haben. Dies habe zum endgültigen Bruch geführt. Der Innenverteidiger soll dem Bosnier vor allem die Verkaufsabsicht im vorangegangenen Sommer zum Vorwurf gemacht haben.

Boateng hatte damals gegenüber der Welt Gespräche mit PSG bestätigt, ein Wechsel scheiterte allerdings angeblich aufgrund des Verhaltens von PSG-Sportdirektor Antero Henrique, der wohl mehrere Fristen der Münchner verstreichen ließ.

Boateng spielte in der Folge noch drei weitere Jahre für den deutschen Rekordmeister, wurde gar unter Kovac-Nachfolger Hansi Flick wieder zu einer festen Säule in der Defensive und zum Stammspieler der Mannschaft, die 2020 in Lissabon den Champions-League-Titel gewann. Den 2021 auslaufenden Vertrag verlängerte der FCB dennoch nicht, auch in dieser Causa soll Salihamidzic - sehr zum Missfallen von Flick - eine Rolle gespielt haben.

Im Sommer wechselte Boateng zu Olympique Lyon in die Ligue 1 und wurde dort zuletzt vom Fachblatt L'Equipe scharf kritisiert. "Er stand neben sich und spielte wie ein Geist", urteilte die Sporttageszeitung über die Leistung des 33-Jährigen bei der 1:4-Klatsche gegen Rennes.

Jerome Boateng und der FC Bayern München: Chronologie eines schwierigen Verhältnisses © getty 1/57 Jerome Boateng und der FC Bayern - wie Hasan Salihamidzic bestätigte, endet das Arbeitsverhältnis im Sommer nach zehn Jahren, und das obwohl der 32-Jährige Leistungsträger unter Trainer Hansi Flick ist. Die Chronologie einer schwierigen Beziehung. © imago images 2/57 23. November 2016: Der FC Bayern blamiert sich am 5. Spieltag der CL-Gruppenphase in Rostow bis auf die Knochen und verliert mit 2:3. Boateng unterlaufen dabei zwei entscheidende Fehler, nach 60 Minuten muss er verletzt ausgewechselt werden. © imago images 3/57 Dennoch spart Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge anschließend nicht mit Kritik an der schwachen Defensive. "Wenn man gegen so eine Mannschaft drei Gegentore kassiert, dann hat man auch nicht verdient, zu gewinnen", sagt er … © imago images 4/57 … und nimmt sich besonders Abwehrchef Boateng zur Brust: "Er muss wieder ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Seit dem Sommer ist mir das ein bisschen zu viel. Es wäre im Sinne von ihm und des ganzen Klubs, wenn er mal wieder back to earth kommt." © imago images 5/57 Gemeint hat Rummenigge damit besonders Boatengs zahlreiche Ausflüge in die Lifestyle- und Modebranche, die nach der EM zunahmen. Eine Kritik, die der Innenverteidiger so nicht stehen lassen will. © imago images 6/57 "Die Kritik an meiner Leistung ist berechtigt. Ich habe nicht gut gespielt. Das liegt auch daran, dass ich nach meiner Verletzung von der EM und dem späten Einstieg in die Vorbereitung noch nicht wieder bei hundert Prozent bin", sagt Boateng. © imago images 7/57 Er schränkt jedoch ein und kontert Rummenigge: "Der Grund dafür sind aber nicht irgendwelche PR- oder Lifestyle-Termine. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer alles tue, um in Top-Form zu sein." © imago images 8/57 27. November 2016: Auf einem Fanklub-Treffen in Babenhausen nach dem 2:1-Sieg gegen Leverkusen legt Boateng noch einmal gegen Rummenigge nach: "Darüber kann ich nur lachen. […] Das nächste Mal kann er mir das auch ins Gesicht sagen." © imago images 9/57 13. Juni 2018: Kurz vor WM-Start erteilt Rummenigge dem offenbar abwanderungswilligen Defensivspieler in aller Öffentlichkeit eine Freigabe: "Wenn ein Verein kommt und er kundtut, dass er zu diesem Verein wechseln möchte, werden wir uns damit befassen." © imago images 10/57 14. Juni 2018: Auf einer DFB-PK wird Boateng auf die Rummenigge-Aussagen angesprochen und reagiert genervt. Alles abseits der WM interessiere ihn nicht, erklärt Boateng und ergänzt vielsagend: "Ich weiß auch nicht, warum diese Aussagen getätigt wurden." © imago images 11/57 Anschließend erlebt Boateng mit der Nationalmannschaft ein historisches WM-Debakel. Im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea muss er gesperrt zuschauen, trägt dabei Ohrringe und Sonnenbrille. Für sein extravagantes Outfit hagelt es Kritik. © imago images 12/57 18. September 2019: Auf das Vorrunden-Aus folgt ein paar Monate später ein geplatzter Wechsel zu PSG – und anschließend ein Aufsehen erregendes Interview von Boateng in der Süddeutschen Zeitung, in dem er Rummenigge und Hoeneß scharf kritisiert. © imago images 13/57 "Mir ist es wichtig, noch mal klarzustellen, dass ich voll auf den FC Bayern fokussiert bin. Und dass ich es andererseits aber auch nicht schön finde, wenn Sachen über mich behauptet werden und man dann keine Unterstützung vom Verein bekommt." © imago images 14/57 Auch lässt Boateng anklingen, dass Hoeneß und Rummenigge ihm aufgrund seines Lebensstils vorwerfen, nicht fokussiert zu sein. Er werde daher zeitnah das Gespräch mit den beiden Granden der Bayern suchen, erklärt der Innenverteidiger. © imago images 15/57 "Was mich wahnsinnig gestört hat, waren Aussagen nach der WM. Das war fast schon lustig: Da hieß es, ich sei nicht voll fokussiert, weil ich beim Südkorea-Spiel auf der Tribüne Ohrringe und Sonnenbrille trage, wenn die Sonne scheint", sagt Boateng. © imago images 16/57 19. September 2018: Der FCB gewinnt in der Champions League bei Benfica Lissabon mit 2:0. Es ist das wohl beste Spiel von Renato Sanches im Bayern-Trikot, doch hinterher dominiert thematisch besonders der Zwist zwischen Boateng und der Bayern-Führung. © imago images 17/57 Rummenigge bezeichnet Boateng nach dem Spiel als "bunten Vogel" und schiebt die Kritik des Abwehrhünen beiseite: "Ich glaube, die Problematik hat nichts mit dem FC Bayern zu tun, sondern mit dem DFB." © imago images 18/57 "Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn ein Spieler mal meint, er müsste was Kritisches in Richtung Uli Hoeneß und mir sagen. [...] Wir haben eine Pressefreiheit, die nicht in Frage gestellt wird", führt Rummenigge aus. © imago images 19/57 28. März 2019: Der FC Bayern befindet sich im Meisterschaftskampf mit dem BVB, hat vor dem direkten Duell am 6. April noch zwei Punkte Rückstand. Franck Ribery postet via Social Media eine Einladung zu einer von Boateng angesetzten Party im P1. © imago images 20/57 Pikant: Die Party zur Feier der zweiten Ausgabe seines Lifestyle-Magazins BOA findet nur ein paar Stunden nach dem Topspiel gegen den BVB statt. Erneut erntet Boateng dafür Kritik, dieses Mal von Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © imago images 21/57 "Ich persönlich hätte diese Party nicht angesetzt", sagt Kovac. "Das würde ich als Spieler nicht machen. Besonders wenn man so ein Spiel hat. Man weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Ich hätte ihm davon abgeraten", sagt Salihamidzic. © imago images 22/57 6. April 2019: Der FC Bayern fegt mit 5:0 über den BVB hinweg und setzt sich an die Tabellenspitze. Boateng schmort wie so oft in der Rückrunde 90 Minuten auf der Bank. Süle und Hummels sind in der Innenverteidigung mittlerweile gesetzt. © imago images 23/57 19. Mai 2019: Der FC Bayern wird am 34. Spieltag Meister. Boateng spielt dabei nur noch eine Nebenrolle, macht nur noch zwei der letzten sieben Saisonspiele. An der Meisterfeier auf dem Rasen nimmt er nicht teil und verschwindet schnell in die Kabine. © imago images 24/57 Auch am Abend bei der traditionellen Meisterfeier am Nockherberg ist Boateng nicht bei der Mannschaft. Laut Bild soll er in Absprache mit dem Klub die Hochzeit seines besten Freundes besucht haben. © imago images 25/57 25. Mai 2019: Der FC Bayern macht in Berlin im Pokalfinale gegen Leipzig (3:0) das Double perfekt. Boateng sitzt erneut 90 Minuten auf der Bank. Gleich nach der Pokal-Übergabe verschwindet er in die Katakomben und feiert erneut nicht mit der Mannschaft. © imago images 26/57 26. Mai 2019: Der scheidende Präsident Uli Hoeneß schaltet sich in die schwelende Boateng-Debatte ein und bezeichnet ihn als "Fremdkörper", dem er "als Freund" empfehle, sich einen neuen Verein zu suchen". © imago images 27/57 30. Mai 2019: Vier Tage nach der Hoeneß-Aussage geht Boateng erneut an die Presse und gibt dieses Mal dem kicker ein ausführliches Interview. Darin kritisiert er die Vereinsführung erneut und auch Trainer Kovac kommt nicht gut bei Boateng weg. © imago images 28/57 "Ich war mit dem Kopf schon weg. Wenn du eine so sichere Zusage bekommst und eine adäquate Summe bezahlt wird, es plötzlich aber Nein heißt, bricht etwas in dir zusammen", sagt Boateng über den von Bayern-Seite verweigerten PSG-Wechsel 2018. © imago images 29/57 Und über Kovac? Bei dem habe er in der Rückrunde "unfairerweise" zu oft auf der Ersatzbank gesessen. "Da konnte ich mich auf den Kopf stellen und gut spielen", sagt er, "ich war trotzdem raus in gewissen Spielen." © imago images 30/57 Zu den Hoeneß-Aussagen sagt Boateng außerdem: "Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell." Damit sollte er rückblickend recht behalten. © imago images 31/57 2. September 2019: Boateng erhält die Erlaubnis, mit Juventus verhandeln zu dürfen. Die Verhandlungen scheitern jedoch und Boateng bleibt beim FC Bayern. © imago images 32/57 Nach dem Kovac-Aus und den Verletzungen von Süle und Hernandez ist Boateng im Laufe der Saison überraschenderweise wieder gesetzt. Vor der Corona-Pause fehlt er in der Rückrunde in der Bundesliga nur einmal aufgrund einer Gelbsperre. © imago images 33/57 1. April 2020: Boateng fährt ohne Erlaubnis des Vereins und entgegen der vom Klub aufgrund der Coronakrise verhängten Verhaltensrichtlinien für Spieler zu seinem erkrankten Sohn nach Berlin. Auf der Rückfahrt setzt er seinen Mercedes in die Leitplanke. © imago images 34/57 2. April 2020: Der FC Bayern verhängt "als Konsequenz für diese Zuwiderhandlung" eine Geldstrafe gegen Boateng, die an Münchner Krankenhäuser gespendet wird. Der 31-Jährige reagiert mit Unverständnis. © imago images 35/57 "Ich möchte den Vater sehen, der in so einem Moment nicht losfährt, um an der Seite seines vierjährigen Sohnes zu sein. Wenn es dafür dann eine Strafe gibt, dann Respekt. Ich finde das traurig", erklärt Boateng. © imago images / Poolfoto UCL 36/57 12. November 2020: Boateng hat zurück zu alter Stärke gefunden, war wichtiger Baustein in der Innenverteidigung beim Triple-Sieg, Stammspieler unter Flick. Vieles spricht für eine Verlängerung seines Vertrags, doch es kommt wohl nicht dazu. © ANDREAS GEBERT/POOL/AFP via Getty Images 37/57 Nachdem Boateng wochenlang klar signalisiert hatte, sich eine Vertragsverlängerung beim FCB über 2021 zu angeblich gleichen Bezügen (12 Mio. pro Jahr) vorstellen zu können, berichtet die Bild-Zeitung im November, dass der FCB ohne Boateng ab 2021 plane. © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images 38/57 Das ist in erster Linie erstmal keinen Aufschrei wert, allerdings hatte die Bild-Zeitung das berichtet, bevor irgendjemand vom deutschen Rekordmeister Boateng oder seinen Berater in dieser Sache informiert hatte. © CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images 39/57 Dementsprechend "überrascht" zeigt sich die Boateng-Seite bezüglich der Berichterstattung über die angeblich finale Entscheidung der Bayern-Bosse gegen den Innenverteidiger. "Mit mir hat keiner gesprochen", stellt Boateng in der SZ klar. © imago images / Lackovic 40/57 21. November 2020: Kurz nach dem aufsehenerregenden Bild-Bericht nimmt Sportvorstand Salihamidzic Stellung, kündigt Gespräche mit Boateng und dessen Management zu einem "vernünftigen Zeitpunkt" an, um zu einer "fairen Entscheidung" zu kommen. © getty 41/57 25. November 2020: Bayern-Vorstand Kahn betont, dass man "natürlich in Kontakt mit Jerome" stehe. "Wir alle wissen, was er geleistet hat für den FC Bayern und was wir an ihm haben", sagt der ehemalige Welttorhüter bei Sky. © getty 42/57 22. Januar 2021: Boateng ist nach wie vor Stammkraft unter Flick, der ihn regelmäßig lobt und in Richtung Vertragsverlängerung redet: "Es ist klar, dass wir uns zusammensetzen, das Ganze noch mal analysieren. Er ist ein Spieler, der uns immer gut tut." © getty 43/57 24. Januar 2021: Die Bayern gewinnen auf Schalke mit 4:0. Nach der Partie wird Thomas Müller auf die unklare Boateng-Zukunft angesprochen: " Jerome ist schon lange an meiner Seite und es schadet nichts, wenn er noch länger auf mich aufpasst." © getty 44/57 30. Januar 2021: Boateng trifft vor den Augen von Bundestrainer Löw beim 4:1-Sieg über Hoffenheim. Flick äußert sich erneut: "Wir setzen uns in Ruhe und rechtzeitig zusammen, um den Kader für die nächste Saison zu planen. Wir warten jetzt erstmal ab." © getty 45/57 15. Februar 2021: Die Bayern verkünden den Transfer von Dayot Upamecano für den kommenden Sommer, er soll David Alaba ersetzen, dessen ablösefreier Abschied ebenfalls feststeht. Upamecano ist Rechtsfuß wie Boateng, damit potenziell direkter Konkurrent. © getty 46/57 10. März 2021: Nach wie vor soll es nach Sport-Bild-Angaben keine Gespräche zwischen der Boateng-Seite und dem FCB geben. Der 32-Jährige sei darüber "enttäuscht", genau wie über die Tatsache, dass der Klub trotz guter Leistungen nicht mehr mit ihm plane. © getty 47/57 Boateng fühle sich nicht wertgeschätzt, heißt es in dem Bericht weiter, einige Top-5-Klubs aus England und Italien sollen an einer Verpflichtung interessiert sein. Es bahnt sich ein Ende der komplizierten Beziehung zwischen Boateng und den Bayern an. © getty 48/57 31. März 2021: Boateng wird in seinem Gefühl der geringen Wertschätzung seitens des Vereins noch einmal bestätigt. In der Diskussion um eine Rückkehr ins DFB-Team von ihm, Müller und Hummels, votiert Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß gegen den 32-Jährigen. © imago images 49/57 Hoeneß sagt in seiner Rolle als TV-Experte bei RTL: "Ich würde ihn nicht mit zur EM nehmen." Anders bewertet er ein Nationalmannschaftscomeback von Hummels und Müller, die nach Hoeneß' Meinung mitfahren müssten. © getty 50/57 Aussagen, die besonders Flick verwundern. Der betonte, dass er es eigentlich vom FCB gewohnt sei, dass der Klub "seine Spieler immer unterstützt". Damit kritisierte er indirekt Hoeneß' Umgang mit Boateng und widersprach dem Ehrenpräsidenten deutlich. © getty 51/57 Außerdem machte er nochmals deutlich, welchen Stellenwert Boateng bei ihm hat. Boateng sei "einer der Garanten" für den Gewinn des Sextuples gewesen, habe "hart an sich gearbeitet, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Er kann jeder Mannschaft guttun". © imago images 52/57 Flicks Mannschaft wird Boateng im kommenden Jahr aber wohl nicht mehr helfen können. Die klaren Signale der Klubführung um Salihamidzic Richtung Trennung von Boateng sind ein weiterer Konfliktpunkt im Streit zwischen Flick und dem Sportvorstand. © getty 53/57 5. April 2021: Wie der kicker berichtet, habe der Bayern-Aufsichtsrat "kürlich den definitiven Beschluss gefasst", dass Boatengs Vertrag nicht mehr verlängert werde. Dieses Mal sei dies auch bereits dem Berater des Innenverteidigers mitgeteilt worden. © getty 54/57 6. April 2021: Flick wirkt überrascht vom Boateng-Aus: "Ich weiß nicht, ob ich alles kommentieren muss, was in den Medien steht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ob das stimmt oder nicht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen." © getty 55/57 7. April 2021: Salihamidzic bestätigt vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSG Boatengs Abschied im Sommer. "Ich habe mit ihm gesprochen, er hat das verstanden", sagt der Sportvorstand zu Sky. © getty 56/57 Matthäus ist überzeugt davon, dass die Bayern-Bosse nach dem Alleingang von Flick nachtragend sein werden. © getty 57/57 "Er wird durch das große Tor gehen", sagt Salihamidzic. Matthäus findet, Boateng hätte einen würdigeren Abschied verdient.

Bayern, News: Nübel stellt Bedingungen für Rückkehr

Torhüter Alexander Nübel hat seine Rückkehr zum FC Bayern München an klare Bedingungen geknüpft. Nach dem Ende seines Leihengagements beim französischen Erstligisten AS Monaco "kann ich mir nicht vorstellen, zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen", sagte der 25-Jährige dem kicker. Aus seiner Sicht gebe es "mehrere Modelle", wie das umsetzbar ist.

Nübel war im Sommer 2020 unter zahlreichen Nebengeräuschen vom damaligen Bundesligisten Schalke 04 zum Münchner Starensemble gewechselt und trotz großer Ambitionen nicht an Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer vorbeigekommen. Durch sein Gastspiel in Monaco bis 2023 soll Nübel sich weiterentwickeln. "Ich spiele zweimal pro Woche auf hohem Niveau, das war mein Ziel", resümierte Nübel, der in vier Europa-League-Partien erst zweimal hinter sich greifen musste.

Hoeneß' verrückteste Sprüche: "... dann fliegt er zu seinem Emir." © getty 1/60 Bayern-Patron und Sprüche-Klopfer: Uli Hoeneß polarisiert wie kein anderer Sport-Funktionär in Deutschland. Wir blicken auf seine Sprüche zurück. © getty 2/60 In der Podcast-Reihe "11 Leben", die das Leben und Wirken des Ehrenpräsidenten der Bayern beleuchtet, hat Hoeneß zu einem Rundumschlag ausgeholt. Besonders die Spielerberater und Scheich-Klubs bekamen ihr Fett weg. Ein kleiner Auszug ... © getty 3/60 Hoeneß beschwerte sich über die Entwicklung bei PSG und griff Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi an: "Wenn der Spieler will, dann fliegt er zu seinem Emir." Bayern habe sich hingegen das Geld für Transfers hart erarbeitet. © getty 4/60 Außerdem sprach er über seine Beziehung zu Stadtrivale 1860 München: "Sie werden bei 1860 kaum jemanden finden, der schlecht über mich spricht. Ich habe in all den Jahren mit fast allen Präsidenten - meist heimlich - ein ganz gutes Verhältnis gehabt." © getty 5/60 Den Vorwurf, dass der DFB die WM 2006 gekauft habe, wies Hoeneß entschieden zurück. Im Ausland sei die Meinung: "Die Deutschen sind schön blöd. Dass Sie nach 20 Jahren noch darüber nachdenken, was 2001 war. So blöd können nur die Deutschen sein." © getty 6/60 Zudem stellte Hoeneß klar, dass beim Transfer von Sebastian Deisler 2002 alles mit rechten Dingen zugegangen sei. "Der Deisler-Deal war so sauber wie das Wasser am Tegernsee", sagte Hoeneß. Deisler hatte ein hohes Handgeld erhalten, bestätigte er. © getty 7/60 Es habe sich entgegen anders lautender Meldungen um kein Darlehen gehandelt, Deisler habe die Summe nicht zurückbezahlt. 2001 hatte Hoeneß noch widersprochen, dass Deisler ein Handgeld erhalten habe. Damals war von 20 Mio. Mark die Rede. © imago images 8/60 Schon im Oktober sorgte er für Aufsehen: "Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf die Dauer nur krank werden. Das Problem ist, die sind ja militant. Wenn du heute die kritisierst, greifen sie dich an." © getty 9/60 Manuel Neuer oder Marc-Andre ter Stegen im DFB-Tor? Eine klare Sache für Hoeneß. Ter Stegen habe "überhaupt keinen Anspruch" auf Einsätze, sagte Hoeneß im Herbst 2019. Neuer werde hingegen im Tor stehen, da "hat der ter Stegen schon einen grauen Bart". © getty 10/60 Auch der DFB, von dem sich Hoeneß "mehr Unterstützung erwartet" hätte, bekam sein Fett weg: "Wir werden es uns in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler ohne Grund beschädigt werden." © getty 11/60 Kurz darauf legte er nach und forderte vom DFB, "dass man den Herrn ter Stegen in die Ecke stellt und ihm klar sagt, dass es so nicht geht. Denn er beschädigt hier einen tadellosen Sportsmann wie den Manuel Neuer, der niemandem was getan hat". © getty 12/60 Und die Medien bekamen natürlich auch noch einen mit: "Die westdeutsche Presse unterstützt ter Stegen extrem, wie wenn er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Von der süddeutschen Presse sehe ich gar keine Unterstützung." © getty 13/60 Am 30. August 2019 erklärte er auf einer One-Man-PK seinen Rückzug. Ganz konkrete Pläne hatte er noch nicht, aber: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Zigarre rauchender und Golf spielender Rentner werde. Sie werden schon noch von mir hören." © getty 14/60 "Ich habe nur Angst vor Krieg oder Krankheit. Ich bin jeden Tag froh, dass ich in Bad Wiessee aufwache und nicht in Aleppo", sagte er auf die Frage, ob er sich vor dem Tag des Rückzugs von seinen Ämtern fürchte. © getty 15/60 Angesprochen auf Gerüchte um Schalke-Keeper Nübel sagte Hoeneß nach dem Pokalspiel in Bremen Ende April 2019: "Das ist eine Sache, die der Sportdirektor macht, weil das eine Investition unter 25 Mio Euro ist - und dafür bin ich nicht zuständig." © getty 16/60 Am 19. Oktober 2018 fand beim FC Bayern eine denkwürdige Pressekonferenz statt. Dabei hauten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß verbal ordentlich auf die Pauke. © getty 17/60 Die Bayern-Granden rechneten mit den "respektlosen" Medien ab. Den Vorwurf, er habe sich mit seiner Kritik an Özil ("der hat einen Dreck gespielt") auch respektlos verhalten, konterte er: "Ich hätte nicht Dreck sagen sollen, sondern Mist." © getty 18/60 Selbstbewusst und bestimmt - das war Hoeneß schon immer, wenn es um seine Roten ging: "Der FC Bayern ist mit großem Abstand die beste deutsche Mannschaft. Das tut mir leid für alle anderen", sagte er einst © getty 19/60 Dass er mit dem Klub durch jede Krise gehen würde, kündigte er bereits vor seiner Haftstrafe an: "Ein Uli Hoeneß lässt den FC Bayern nie im Stich. Und wenn irgendein Problem entsteht, würde ich zur Not hier sogar ein halbes Jahr den Platzwart machen" © getty 20/60 "Der FC Bayern ist natürlich total modern. Karl-Heinz Rummenigge hockt den ganzen Tag vorm Computer und hat eckige Augen", kommentierte er mal sein Leben ohne Computer. © getty 21/60 "Eine Biografie? Von mir? Never ever! Wenn ich die Wahrheit über das, was ich alles erlebt habe, schreiben würde, müsste man etwa zehn Bände machen - und ich müsste nach der Veröffentlichung nach Australien auswandern." Ob er die Worte später bereute? © getty 22/60 "Wir würden nie zum FC Bayern München gehen! - Niemals zu den Bayern gehen!", sangen die Toten Hosen einst. Hoeneß dazu: "Das ist der Dreck, an dem unsere Gesellschaft mal ersticken wird." © getty 23/60 Auf die Frage nach seinem Wunschgegner fürs Champions-League-Finale entgegnete der Bayern-Boss mal: "For me, it's scheißegal!" © getty 24/60 Auf die Frage, ob er sich einen Transfer David Beckhams nach München vorstellen könne: "Es nützt dir nichts, einen zu holen, der immer bei Bravo Sport auf der Seite eins steht. Wir wollen einen haben, der beim Kicker auf Seite eins steht." © getty 25/60 Auch die eine oder andere Weisheit hatte Hoeneß schon parat: "Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre." © getty 26/60 Über Spieler- und Trainer-Ablösesummen sagte Hoeneß: "Die Wahnsinnspreise zahlen wir sicherlich nicht, aber die mittleren Wahnsinnspreise könnte ich mir schon vorstellen." © getty 27/60 Nicht mit allen Trainern pflegte er ein so gutes Verhältnis wie mit Guardiola: "Mit van Gaal haben wir das Double geholt und standen im Champions-League-Finale. Dass der menschlich eine Katastrophe war, steht auf einem anderen Blatt. Fachlich war er top" © getty 28/60 Einen hatte er besonders auf dem Kieker: "Er ist ein Selbstdarsteller mit außergewöhnlichem Hang zum Größenwahn. Daran hat sich nichts geändert", sagte er über Christoph Daum. © getty 29/60 Über Daum lächelte Hoeneß, wenn es um Erfolg ging: "Der kann noch 100 Jahre spielen, der wird uns nie überholen." Daums Verpflichtung durch Eintracht Frankfurts Boss Heribert Bruchhagen kommentierte er mit den Worten: "Da war doch Pulver im Kaffee!" © getty 30/60 Über Bundestrainer Jürgen Klinsmann, den Hoeneß später zu den Bayern holte, schimpfte er: "Der soll hier herkommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen." © getty 31/60 Mit Klinsmanns Methoden wurde Hoeneß nicht warm: "Da haben wir für zigtausend Euro Computer gekauft. Da hat er den Profis in epischer Breite gezeigt, wie wir spielen wollen. Wohlgemerkt wollen." © getty 32/60 Anders bei Heynckes: "Jupp hat einen Flipchart und fünf Eddingstifte. Da malt er auf die Tafel die Aufstellung des Gegners und sagt ein paar Takte. Mit Heynckes gewinnen wir für 12,50 Euro, bei Klinsmann haben wir viel ausgegeben und kaum Erfolg gehabt." © getty 33/60 "Wenn Klinsmann Obama ist, dann bin ich Mutter Teresa." Amen. © getty 34/60 Ebenso wenig hielt Hoeneß von einem seiner Ex-Spieler: "Wenn Matthäus Bundestrainer geworden wäre, das wäre wie wenn der Chefspion des KGB Bundeskanzler geworden wäre." © getty 35/60 Über den Wechsel von Lothar Matthäus zu Maccabi Netanya sagte der Bayern-Boss: "Hoffentlich hat die Frau Merkel demnächst nicht zu viel Arbeit, die diplomatischen Beziehungen zu verbessern." © getty 36/60 Da verwundern auch die nachfolgenden, durchaus sehr erheiternden, Worte über Matthäus nicht: "Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion." © getty 37/60 "Wenn einer 100 Millionen verdient, dann ist er trotzdem noch ein Mensch. Und wenn er kein Arschloch ist, dann geht ihm das nahe, wenn er seine Arbeit nicht mehr weitermachen darf", sagte er mal generell über Trainerentlassungen. © getty 38/60 Sein Verhältnis zu Dortmund war nicht immer das beste: "Ich habe 5000 BVB-Aktien. Meine Frau hat sie gekauft. Ich wollte einfach mal schauen: Wie funktioniert so eine Aktie eines Fußball-Vereins? Bis jetzt habe ich viel Geld damit verloren." © getty 39/60 Seine Aufgaben im November 2004 kommentierte er zynisch: "Früher habe ich 80 Prozent meiner Arbeitszeit mit den Spielern verbracht. Heute verwende ich 80 Prozent darauf, das Geld einzutreiben, um sie finanzieren zu können." © getty 40/60 Klare Worte für die Blauen: "Wenn uns der TSV 1860, aus welchen Gründen auch immer, bitten sollte, aus dem jetzigen Vertrag auszusteigen, dann werde ich die Kapelle, die die Sechziger aus dem Stadion bringt, persönlich mit dem Defiliermarsch anführen." © getty 41/60 2010 vor einem Auftritt als Gastredner bei der CSU-Vorstandsklausur stellte Hoeneß klar: "Ich bin kein Besserwisser, sondern ein Bessermacher." © getty 42/60 Ein besonderes Verhältnis pflegte Hoeneß zu Franck Ribery. Über dessen Feier mit Luca Toni in einer Pizzeria sagte er: "Die müssen sich doch mal den Frust von der Seele saufen. Wir haben doch früher auch auf dem Oktoberfest die Maßen reingelassen." © getty 43/60 Hoeneß zu den Versuchen von Real Madrid, Ribery zu verpflichten: "Pedro Jimenez, Florentino Perez' Berater, hat ein paar Mal angerufen. Ich habe ihn gefragt, ob er Monopoly kennt. Das ist ein deutsches Spiel, das Kinder und Erwachsene gerne spielen ..." © getty 44/60 "... und bei dem der FC Bayern vor zwei Jahren die Schlossallee gekauft und darauf vier Hotels gebaut hat. Die gibt man nur wieder her, wenn man in Not oder pleite ist. Es sei denn, einer kommt drauf, der sich da hinwürfelt. Und dann wird es teuer." © getty 45/60 Die Thematik beendete Hoeneß öffentlich mit einem Seitenhieb: "Nächstes Jahr kommt eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid als Franck Ribery." © getty 46/60 Doch die eigenen Spieler erhielten nicht nur Rückendeckung. Über Schweinsteiger sagte er 2006: "Dem wurde zu viel Puderzucker in den Hintern geblasen. Immer soll die Sonne scheinen. Aber in Zukunft regnet es auch mal, wenn die Leistung nicht stimmt." © getty 47/60 Hoeneß zur Herbstmeisterschaft 2011: "Wenn du immer Zweiter, Dritter, Vierter mit 10 Punkten Abstand bist, macht dich das krank. Da hast du keine schönen Wochenenden. Mit so einem schönen Weihnachtsergebnis gewinnt man für zwei Monate Lebensqualität." © getty 48/60 Das Meisterrennen 2007, als Bremen den Bayern nahe kam, kommentierte er mit einer unvergessenen Aussage: "Die sollen ruhig oben stehen bis Weihnachten. Aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Am Ende wird der FC Bayern wie immer oben stehen." © getty 49/60 Folgende Aussage dürfte Thomas Müller aus der Seele sprechen. Über WM-Qualifikationsspiele gegen "Exoten" sagte Hoeneß: "Wenn man gegen Liechtenstein spielt, kann man auch gegen den FC Tegernsee spielen!" © getty 50/60 Über das Engagement der FCB-Spieler gegen Gewalt: "Die Spieler waren total begeistert von der Aktion. Das ist eines der wenigen Dinge, wo sie einmal nicht ihre Berater fragen müssen." © getty 51/60 Im November 2004 bekam Schalke eine seiner vielen Watschen ab: "Wir haben etwa so viel Festgeld wie der FC Schalke Schulden. Deswegen werden sie uns vielleicht irgendwann sportlich nahekommen, aber in den Finanzen brauchen sie noch 20 Jahre." © getty 52/60 Den FCB sah er oft benachteiligt: "Als Schalke den UEFA-Cup gewann, wollten sie dort den Notstand ausrufen. Wenn Werder im Halbfinale ist, flippen alle aus und tragen grünweiße Unterwäsche - aber wenn Bayern da spielt, ist es plötzlich der Verlierercup." © getty 53/60 Unnachahmlich sagte er mal über Reiner Calmund: "Der sagt zu allem irgendwas. Stoßen in Tschechien zwei Spieler mit dem Kopf zusammen, weiß er, dass das in Leverkusen 1934 auch schon passiert ist." © getty 54/60 Unvergesslich auch seine Brandrede zu den eigenen Fans auf der Jahreshauptversammlung 2007: "Das ist eine populistische Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass wir kritisiert werden, die wir uns hier jahrelang den Arsch aufreißen ..." © getty 55/60 "... Was glaubt ihr, wer euch finanziert? Die Leute aus den Logen, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen. Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch für verantwortlich und nicht wir!" © getty 56/60 Gehalt ist relativ, machte Hoeneß 2012 in der ARD-Talkshow "Günther Jauch" klar: "Unsere Spieler kicken schon jetzt eine Halbzeit fürs Finanzamt, da kommen wir nicht weiter, wenn man 60 oder 70 Prozent nimmt." © getty 57/60 Hoeneß 2012 über Schwarzgeld in der Liga: "Es ist unklug, solche Dinge zu machen, denn irgendwann kommt doch immer alles raus. Und es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu wandern, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen." © getty 58/60 Eine Aussage, die ihm später als unmoralisch ausgelegt wurde: "Ich weiß, dass das doof ist. Aber ich zahle volle Steuern", wurde Hoeneß 2005 in einem Interview der "Bild-Zeitung" zitiert. © getty 59/60 Im Interview mit der "Zeit" (Mai 2013): "Ich fühlte mich in diesen Tagen auf die andere Seite der Gesellschaft katapultiert, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich mache mir riesige Vorwürfe. Ich habe Riesenmist gebaut, aber ich bin kein schlechter Mensch." © getty 60/60 Hoeneß kehrte als Präsident zum FC Bayern, mittlerweile ist er Ehrenpräsident. "Ich werde dem Verein solange dienen, bis ich nicht mehr atmen kann", sagte er einst.

FCB, News: Coman überzeugte Upamecano wohl von Bayern-Wechsel

Dayot Upamecano hat verraten, welcher Spieler ihn von einem Wechsel zum FC Bayern überzeugt hat. Im Interview mit der Bild am Sonntag sprach der Innenverteidiger außerdem über das Zusammenspiel in München.

Demnach sei mehr als ein gutes Angebot vonnöten gewesen, um den Franzosen vom deutschen Rekordmeister zu überzeugen. "Bei der Nationalmannschaft hat man mir dazu geraten, zu Bayern zu gehen", erklärte er.

Innerhalb der Equipe Tricolore habe Upamaceno viele Gespräche geführt. Kingsley Coman habe ihm letztlich den entscheidenden Anstoß gegeben, von Leipzig an die Isar zu wechseln: "Und ich bin ihm für seinen Rat von ganzem Herzen dankbar."

© imago images Die Verpflichtung von Dayot Upamecano zahlt sich schon jetzt aus.

Bayern, News: Quarantäne-Quintett vor Trainings-Rückkehr

Die fünf sich aktuell in Corona-Quarantäne befindlichen Bayern-Profis Niklas Süle (positiv getestet), Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting (alle Kontaktpersonen) könnten demnächst wieder zur Mannschaft stoßen. Dem kicker zufolge soll eine Testung am Montag darüber entscheiden, wann und ob die Quarantäne enden kannn.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele