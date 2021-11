FC Bayern München, News und Gerüchte - FCB will wohl Kimmich von Impfung überzeugen

Der FC Bayern München will offenbar seine bislang ungeimpften Spieler um Joshua Kimmich von einer Impfung gegen das Coronavirus überzeugen. Der deutsche Rekordmeister scoutet angeblich ein Sturmtalent in England. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick.

FCB - News: Klub will wohl Kimmich von Impfung überzeugen

Der FC Bayern München drängt offenbar darauf, dass auch die weiterhin ungeimpften Spieler des FCB-Kaders eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Wie der kicker berichtet, sollen die betroffenen Spieler um Joshua Kimmich von der Notwendigkeit einer solchen Impfung überzeugt werden.

Demnach werde das Thema bereits intern diskutiert, seitdem Kimmich mit seinen öffentlich geäußerten Bedenken für Aufsehen gesorgt hatte. Nach dem positiven Coronatest von Niklas Süle und der folgenden Quarantäneanordnung für vier weitere Bayern-Spieler sollen demzufolge weitere Gespräche über die Thematik geführt werden.

Karl-Heinz Rummenigge glaubt indes trotz des Coronafalls von Süle nicht an eine Impfpflicht für Nationalspieler. "Ich kann nichts fordern, das kann nur die Politik. Die wird für den Fußball nicht irgendeine Lex machen, sondern es muss eine Regelung für alle im ganzen Land geben, unabhängig davon, ob sie Fußball spielen oder nicht", sagte der frühere Bayern-Vorstandsboss am Rande der Veranstaltungsreihe "Menschen in Europa" in Passau bei Sport1.

SPD-Politiker Karl Lauterbach hatte zuletzt seine Hoffnung auf ein Umdenken bei Kimmich zum Ausdruck gebracht. "Schadenfreude ist jetzt fehl am Platz", schrieb der SPD-Gesundheitsexperte bei Twitter. "Ich hoffe dennoch, dass Joshua Kimmich sich noch für die Impfung entscheidet. Die Impfung schützt vor Covid, schweres Covid gefährdet die Spielstärke."

FC Bayern - Gerücht: Neuer Lukaku? FCB scoutet wohl Talent

Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf das englische Sturmtalent Reyes Cleary geworfen. Wie die Daily Mail berichtet, habe der FCB den 17 Jahre alten Angreifer von West Bromwich Albion bereits mehrfach beobachtet, unter anderem bei der Partie der U23 gegen Stoke City. Die Talentspäher der Münchnern sollen zudem weitere Reisen auf die Insel geplant haben.

Cleary, der bereits 14 Treffer in der laufenden Saison erzielte, wird aufgrund seiner Statur und Abschlussstärke schon mit Chelsea-Stürmer Romelu Lukaku verglichen. Der FCB sei jedoch nicht der erste Klub, dem Interesse an ihm nachgesagt wird. In Deutschland gelte dies auch für den BVB, Schalke 04 und die TSG Hoffenheim. Da Cleary bei den Baggies noch keinen Profivertrag unterschrieben hat, könnte ein Wechsel vergleichsweise günstig vonstatten gehen.

Geld verdienen mit Bauern und Bräuten: Das Lewandowski-Imperium © getty 1/25 Laut Forbes zählt Robert Lewandowski zu den zehn reichsten Fußballern der Welt - und das liegt nicht nur an seinem hohen Gehalt beim FC Bayern. Gemeinsam mit seiner Frau Anna investiert er großflächig in Unternehmen. Ein Blick auf das Lewy-Imperium. © getty 2/25 Insgesamt vereinen die beiden Lewandowskis rund 30 Projekte und Unternehmen, an denen sie sich finanziell beteiligen - Robert hauptsächlich bei technologischen und serviceorientierten Projekten, Anna in Sachen Ernährung, Gesundheit und Fitness. © getty 3/25 Wir blicken auf die größten Zweige des Lewandowski-Imperiums, in dem es nun - Anfang November - Zuwachs gab. © Instagram/_rl9 4/25 GAMING: Der neueste Streich der Lewandowskis. Mit seinem mitgegründeten Unternehmen "RL9 Games" steht der 33-Jährige vor dem Release eines eigenen Videospiels, das den Namen "Football Coach" tragen soll. © Instagram/_rl9 5/25 "Bald werde ich euch meine Welt des Fußballs vorstellen. Ihr werdet meine sportliche Erfahrung und die Geheimnisse der Trainerarbeit in unserem Spiel entdecken. Dieses Spiel wird so aufregend sein wie ein Tor in der 90. Minute", kündigte der Pole an. © YouTube 6/25 Bereits 2016 hatte Lewandowski ein eigenes Smartphone-Spiel auf den Markt gebracht: "Lewandowski Euro Star 2016". Die Aufgabe des Spielers ist es, so viele Punkte wie möglich bei diversen Fußball-Übungen zu sammeln. © Instagram/_rl9 7/25 IMMOBILIEN: Seit Jahren ist Robert Lewandowski Mitbesitzer von LS Investments, einem Unternehmen, das Appartments in Warschau baut. © Instagram/nines_restaurant_sportsbar 8/25 Im Oktober 2021 wurde außerdem in Warschau das "Nine's" eröffnet - Lewandowskis eigenes (dreistöckiges) Restaurant. Im Erdgeschoss befindet sich - na klar - eine Sportsbar. Im zweiten und dritten Stock befindet sich das Restaurant. © Instagram/nines_restaurant_sportsbar 9/25 Dort soll es nach Beschreibung "Amerikanische Küche mit einem asiatischen und polnischen Twist" geben. Im dritten Stock ist eine große Räumlichkeit, die für besondere Events und Anlässe gebucht werden kann. © getty 10/25 Das Restaurant soll eine Homage an diverse polnische Sportler sein, so können Besucher beispielsweise die Skier von Vierschanzentourneesieger Kamil Stoch bewundern. © Screenshot/Stor9 11/25 MARKETING: Über die eigens gegründete Agentur Stor9 vermarkten sich die Lewandowskis und haben bekannte Werbepartner wie Huawei, Head & Shoulders, Mastercard etc. an Land gezogen. © imago images 12/25 Zum Streitpunkt geriet im vergangenen Jahr die gemeinsam mit seinem Ex-Berater Cezary Kucharski geführte Vermarktungsfirma RL Management. Kucharsky verklagte die Firma auf einen Millionenbetrag. © imago images 13/25 Der größte Vorwurf: Der 33-Jährige und seine Frau Anna sollen mehrere Millionen Euro aus der RL Management abgezweigt haben, um Luxusurlaube zu verbringen und sich eine teure Inneneinrichtung anzuschaffen. © imago images 14/25 Kucharsky, der Lewandowski offenbar laut Telefonmitschnitten drohte, pikante Steuerbelastungen ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, wurde wegen des Verdachts auf Erpressung gegen den Bayern-Star festgenommen. © imago images 15/25 Gegen eine Kaution durfte der Berater, von dem sich Lewandowski 2018 getrennt hatte, auf freien Fuß. Die Zivilklage Kucharskys gegen Lewandowskis Firma läuft nach wie vor. © imago images 16/25 MEDIEN: 2017 gründete Lewandowski gemeinsam mit Group One ein eigenes Medienunternehmen, das den Namen RL Media trägt. © imago images 17/25 START-UPS: Seit 2014 investieren die Lewandowskis über eine Firma namens Protos VC in unterschiedliche Start Ups mit diversen Ansätzen wie Ernährung, Sport-News-Services oder sogar Brautmodeplattformen. © imago images 18/25 ERNÄHRUNG: Der vermutlich größte Zweig von Ehefrau Anna. Die ehemalige Karate-Weltmeisterin gründete vor Jahren den Blog "Healthy Plan by Ann" und ist Inhaberin der Marke "Foods by Ann". © Insstagram/_rl9 19/25 Die Marke ist spezialisiert auf gesunde, teilweise glutenfreie Ernährung. Seit 2019 sind auch diverse RL9-Kaffeprodukte im Onlineshop erhältlich. Ein Kilo Kaffebohnen gibt's zum Preis von 15,82 Euro. © imago images 20/25 Robert selbst brachte 2019 außerdem in RL9PRO einen eigenen Energydrink, der von der polnischen Firma OSHEE produziert wird, auf den Markt. © imago images 21/25 Anna baut derweil ihr Fitness-Imperium weiter aus und brachte jüngst eine App auf den Markt mit dem Titel "Diet & Training by Ann". © imago images 22/25 LANDWIRTSCHAFT: Ja, richtig gelesen! Lewandowski ist unter die Bauern gegangen. Zumindest indirekt. Als Investor unterstützt er seit 2021 das Biotechnologie-Unternehmen Bio-Lider, das gemeinsam mit Bio-Gen Biopräparate für Landwirtschaft herstellt. © imago images 23/25 MODE: Sowohl Anna als auch Robert haben eigene Mode- und Sportkollektionen auf den Markt gebracht, die sie in Kooperation mit dem Onlineshop 4fstore vertreiben. © imago images 24/25 Außerdem investierten die Lewandowskis in LESS, eine Internetplattform, die den Kauf und Verkauf von gebrauchter Kleidung fördern soll. Ein halbes Jahr nach Start im Juni 2019 lag die Gewinnspanne bereits bei 4 Mio. Euro. © Facebook/Robert Lewandowski 25/25 2018 investierte Robert außerdem in Zgoda FC, laut dem Business Insider einem der größten Fußball- und Sportartikel-Stores in Polen.

FC Bayern - News: Rummenigge äußert sich zu Katar

Karl-Heinz Rummenigge hat Bayern Münchens geschäftliche Verbindungen nach Katar erneut verteidigt und teilweise mit dem verzerrten Wettbewerb im europäischen Fußball begründet. "Bayern München hat mit Qatar Airways eine Partnerschaft, und ich war da auch nie ein Pharisäer, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben gutes Geld aus diesem Vertrag bekommen", sagte der langjährige Vorstandschef des Rekordmeisters im WDR2-Podcast.

Für dieses Geld bestehe eine "gewisse Notwendigkeit". Das entscheidende Kriterium sei, dass der FC Bayern europaweit in einem Wettbewerb mit Klubs stehe, die durch die Übernahme von außen ganz anderen Zugang zu finanziellen Mitteln haben. Zudem reagierte Rummenigge auf den Konter von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hinsichtlich der Meisterschalen-Stichelei. Hier geht's zur ausführlichen Meldung.

