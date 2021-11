DFB-Team: Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff heute im Liveticker

Vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein (Donnerstag, 20.45 Uhr) stellen sich Manager Oliver Bierhoff und Teamarzt Tim Meyer heute den Fragen der Journalisten. Ein DFB-Spieler war im Vorfeld positiv auf Corona getestet worden. Im Liveticker von SPOX bleibt Ihr auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Pressekonferenz mit Bierhoff und Meyer heute im Liveticker

Vor Beginn: Das Mannschaftstraining am Dienstag ist bereits abgesagt worden. Über die weiteren Maßnahmen werden Bierhoff und der DFB-Teamarzt heute mit Sicherheit Auskunft geben.

Vor Beginn: SPOX und GOAL können Informationen der Bild-Zeitung bestätigen, dass Niklas Süle vom FC Bayern München positiv getestet wurde. Weitere Spieler des deutschen Rekordmeisters sind demnach ebenfalls betroffen und müssen in den nächsten Stunden aus Wolfsburg zurückreisen. Maximilian Arnold und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg sollen laut der Bild nachnominiert werden.

Vor Beginn: Die Besetzung ist auf den Corona-Fall innerhalb des Kaders zurückzuführen. Ein Spieler wurde positiv auf COVID-19 getestet, wie der Verband am Dienstag bestätigte. Neben dem infizierten Spieler "müssen auf Anweisung des Gesundheitsamts vier weitere Spieler, die trotz negativen Tests im Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft wurden, im Quartier des DFB-Teams in Quarantäne", heißt es in der Mitteilung.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die DFB-Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff und Professor Doktor Tim Meyer. Los geht's um 13 Uhr.

© getty

Deutschland vs. Liechtenstein: Die Eckdaten

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Begegnung: Deutschland vs. Liechtenstein

Deutschland vs. Liechtenstein Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Volkswagen-Arena, Wolfsburg Gruppe: Gruppe J

Gruppe J Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Liechtenstein: Die Gruppe J