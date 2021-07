FC Bayern München, News und Gerüchte: Staatsanwaltschaft erlässt wohl Strafbefehl gegen Ex-FCB-Trainer

Die Staatsanwaltschaft München I hat angeblich ihre Ermittlungen gegen einen ehemaligen Jugendtrainer des FC Bayern abgeschlossen. Außerdem: Der FC Chelsea beobachtet die Situation von Robert Lewandowski. Aktuelle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

FC Bayern München, Gerücht: Staatsanwaltschaft erlässt Strafbefehl gegen Ex-FCB-Trainer

Die Staatsanwaltschaft München I hat nach sportschau-Informationen die Ermittlungen gegen einen ehemaligen Jugendtrainer des FC Bayern abgeschlossen und einen Strafbefehl erlassen. Demnach habe die Staatsanwaltschaft dem Trainer einen schriftlichen Urteilsvorschlag in Form einer Geldstrafe unterbreitet.

Laut dem Bericht will der Jugendtrainer jedoch den Strafbefehl nicht akzeptieren und seinen Fall in einer Hauptverhandlung vor Gericht geklärt wissen.

Die Münchner hatten den Jugendtrainer nach Rassismusvorwürfen im vergangenen Jahr entlassen. Diese waren in einem Beitrag des WDR-Magazins "Sport inside" publik gemacht worden. Es tauchten unter anderem Chat-Verläufe mit eindeutig rassistischen Äußerungen auf, die den beschuldigten Jugendtrainer schwer belasteten.

Unter anderem war berichtet worden, dass der Mann das Foto eines Last­wa­gens mit der Auf­schrift "Bimbo" postete und kom­men­tierte: "Trans­port. Hier werden die Neger von A nach B trans­por­tiert." In einem wei­teren Chat hieß es in Rich­tung eines lang­jäh­rigen FCB-Jugend­be­treuers mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund: "Halts Maul Kamel­treiber".

Zuletzt war er vom DFB-Sportgericht wegen Verstößen "diskriminierender Art" für 18 Monate gesperrt worden. Als Grund nannte der Verband am Mittwoch insgesamt sieben Fälle "eines unsportlichen Verhaltens".

"Bei den einzelnen Vorgängen handelt es sich um solche, die den Werten und Grundsätzen des DFB in massiver Weise zuwiderlaufen", sagte Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts: "Sie sind zum Teil diskriminierender Art gewesen und widersprechen der Verantwortung und Rolle eines Jugendtrainers in erheblicher Weise. Daher war eine längerfristige Sperre auszusprechen."

FC Bayern: Chelsea beobachtet Situation von Weltfußballer Lewandowski

Champions-League-Sieger FC Chelsea ist weiterhin auf der Suche nach einem Weltklasse-Stürmer und beobachtet dabei nach Informationen von SPOX und Goal auch die Situation von Bayern Münchens Weltfußballer Robert Lewandowski (32).

Obwohl man erst vergangenen Sommer Timo Werner für 53 Millionen von RB Leipzig verpflichtet hat, würden die Blues ihren Kader gerne noch mit einem klassischen Mittelstürmer verstärken. Werner erzielte vergangene Saison in 35 Premier-League-Spielen nur sechs Tore, zu wenig für die ambitionierten Ziele der Londoner.

Eine Verpflichtung von Harry Kane, Romelu Lukaku oder Erling Haaland gestaltet sich bei Chelsea bislang als schwierig. Letzterer genießt bei den Verantwortlichen um Trainer Thomas Tuchel aber immer noch eine große Wertschätzung, weswegen man trotz des klaren Standpunktes von Borussia Dortmund, den Spieler in diesem Sommer nicht abzugeben, weiterhin alles versuchen will.

Und auch ein Transfer von Lewandowski in diesem Sommer dürfte nicht einfach werden, nachdem auch die Bayern zuletzt immer wieder betont hatten, ihren Stürmer nicht abgeben zu wollen. Dennoch haben die Blues ein gutes Verhältnis zu seinen Vertretern um Berater Pini Zahavi, wobei auch Lewandowski einen Wechsel ins Ausland nicht ausschließen würde, nachdem er in Deutschland mittlerweile alles erreicht hat.

FC Bayern München gedenkt Anschlagsopfern

FCB-Präsident Herber Hainer hat am Donnerstag an der Gedenkveranstaltung anlässlich des rassistischen Anschlags am Münchner Olympia-Einkaufszentrum teilgenommen. Wie der Rekordmeister mitteilte, legte Hainer einen Blumenkranz nieder, um "sein tiefes Mitgefühl für die Angehörigen" auszudrücken.

Hainer sagte der vereinseigenen Website: "Der 22. Juli 2016 und der rassistische Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum mit neun unschuldigen Todesopfern ist bei mir so wie bei vielen anderen Münchnerinnen und Münchnern bis heute tief im Gedächtnis verankert. Deshalb halte ich es für unverzichtbar und selbstverständlich, dass auch der FC Bayern heute gemeinsam mit der Münchner Stadtgesellschaft innehält und der Opfer und ihren Angehörigen gedenkt."

Weiter erklärte er: "Gleichzeitig sollte solch ein Gedenken immer auch Mahnung und Aufforderung sein, alles dafür zu tun, Rassismus und seinen schrecklichen Auswirkungen bestmöglich entgegenzutreten. Dafür steht der FC Bayern München nicht zuletzt mit seiner Initiative Rot gegen Rassismus."

