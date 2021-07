Hochwasser-Katastrophe: Rentner spendet eine Million Euro - und fordert Bayern München heraus

Ein 82-Jähriger hat für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen eine Million Euro gespendet - und den FC Bayern München herausgefordert, es ihm gleichzutun.

Wie der Radiosender Antenne Münster berichtet, hat Horst Eschler aus Münster eine Million Euro an die "Aktion Lichtblicke" gespendet, eine Spendenorganisation lokaler Radiosender in NRW. "Für Leute, die alles verloren haben", begründete der 82-Jährige gegenüber dem Radiosender. "Und ich sage mir, ich kann mir morgen trotzdem noch mein Brötchen kaufen."

Eschler reagierte am Donnerstag zudem auf die vom FC Bayern angekündigte Spende von 100.000 Euro - und forderte seinen Lieblingsklub auf, die Summe zu erhöhen: "Seid nicht geizig! Das weiß ich, dass ihr das nicht seid, ihr spendet sehr viel. Aber jetzt in der Situation: Macht die Taschen nochmal auf!" Sollten die Bayern ebenfalls eine Million Euro spenden, werde er seinerseits noch 200.000 Euro drauflegen.

Ob die Bayern von der Aktion Eschlers wussten, ist nicht bekannt. Am Freitagvormittag kündigte der Rekordmeister allerdings ein Benefizspiel beim FC Schalke 04 zugunsten der Flutopfer an - und eine Soforthilfe in Höhe von einer Million Euro, quasi als Vorgriff auf die Einnahmen der Partie.

"In so einer schrecklichen Situation müssen wir als Gesellschaft zusammenhalten. Fußball lebt auch sehr von Solidarität und sozialer Verantwortung", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer.