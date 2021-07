FC Bayern München, News und Gerüchte - FCB-Präsident Hainer: Nagelsmann wird Schlüssel zum Erfolg des Campus sein

Herber Hainer, Präsident des FC Bayern München, hat verraten, warum Trainer Julian Nagelsmann ein Erfolgsfaktor für den Campus sein wird. Außerdem: Nagelsmann nimmt ein Offensiv-Trio in die Pflicht. News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

FC Bayern, News - FCB-Präsident Hainer: Nagelsmann wird Schlüssel zum Erfolg des Campus sein

Der FC Bayern ist aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mehr denn je auf den FCB-Campus angewiesen. Damit möglichst viele Talente den Sprung zu den Profis schaffen, soll Trainer Julian Nagelsmann ein wichtiger Faktor werden. Das erklärte Präsident Herber Hainer im Interview mit der TZ: "Julian Nagelsmann wird ein Schlüssel zum Erfolg sein, wenn wir mehr junge Spieler vom Campus zu den Profis bringen wollen."

Er sagte aber auch: "Beim FC Bayern auf Anhieb den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen, ist natürlich sehr schwer. Das haben wir schon früher bei Philipp Lahm oder David Alaba gesehen, die erst ausgeliehen wurden, bevor sie zu internationalen Top-Spielern wurden. Jamal Musiala hat sehr schnell den Sprung zu den Profis geschafft, und auch Chris Richards oder Joshua Zirkzee haben das Talent, Bundesliga-Spieler zu werden - vielleicht sogar beim FC Bayern."

Durch die Pandemie habe sich aber nicht der Anspruch des FCB geändert, so Hainer. "Unser Hunger nach Erfolg und Titeln wird unverändert bleiben, aber auch wir müssen uns der neuen Situation stellen", sagte er. "Da ist nicht nur die Pandemie, sondern da sind auch die steigenden Ausgaben für Spieler und Berater. Und wenn man sich die Bilanzen einiger großer europäischer Klubs anschaut, muss man sich fragen, wie das in Zukunft funktionieren soll."

Der FC Bayern habe es bisher immer geschafft, "maximalen sportlichen Erfolg und wirtschaftliche Stabilität zu vereinen".

Angesprochen auf eine mögliche Leihe von Chris Richards erklärte der Präsident: "Auf der Bank ist noch keiner besser geworden. Gerade junge Spieler müssen viel lernen und brauchen Spielpraxis. Wir werden sehen, ob Julian Chris zutraut, bei uns Spielpraxis zu bekommen oder was die beste Alternative für ihn ist. Julian hat gesagt, er will sich alle jungen Spieler anschauen, um zu sehen, wie sie sich machen."

© getty Julian Nagelsmann soll der Schlüssel zum Erfolg des FCB-Campus sein.

FC Bayern, News: Julian Nagelsmann nimmt Offensiv-Trio in die Pflicht

Julian Nagelsmann hat die drei Außenstürmer Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sane in die Pflicht genommen. "Alle drei haben eine überragende Qualität, aber die Quote geht noch etwas besser", sagte der neue Bayern-Coach im kicker-Interview.

Gnabry (10), Sane (6) und Coman (5) erzielten in der vergangenen Saison zusammen 21 Treffer. Nagelsmann forderte nun, dass seine Spieler "die ideale Positionierung im torgefährlichen Raum" einnehmen.

Grundsätzlich erwartet Nagelsmann "eine mutige Spieleröffnung ohne viele lange Bälle". Zudem strebt er eine Spielkontrolle "durch gutes und häufiges Gegenpressing" an. Der 33-Jährige will aber keine "revolutionäre Neugestaltung" herbeiführen. Nagelsmann erhofft sich aber "kleine Entwicklungsschritte an den Stellen, wo es nicht so gut läuft".

Der ehemalige Coach von RB Leipzig betonte, dass er in München "eine herausragende Mentalität plus eine herausragende Qualität" vorfindet: "Ich muss da nicht alles auf den Kopf stellen." Er ist sich aber der hohen Erwartungshaltung beim Rekordmeister bewusst. Dies sei der "große Unterschied" zu anderen Klubs. Wenn Siege ausbleiben, sei "die Konsequenz in München dramatischer".

FC Bayern, News: Fan verklagt FCB wegen lebenslangen Stadionverbots

Ein langjähriger Fan des FC Bayern München hat seinen Verein aufgrund eines gegen ihn erlassenen lebenslangen Stadionverbots verklagt. Nun läuft der Prozess gegen den Rekordmeister wegen eines Protestbanners.

