BVB, News und Gerüchte: Verlässt ein großer Name Borussia Dortmund schon im Januar?

BVB, News: Verlässt Donyell Malen Borussia Dortmund schon im Januar?

Offensivspieler Donyell Malen könnte Borussia Dortmund offenbar bereits im Januar verlassen.

Einem Bericht der Bild zufolge wäre man beim BVB bereit, von der ursprünglichen Ablöseforderung von bis zu 50 Millionen Euro abzurücken und Malen für weniger Geld ziehen zu lassen. Dabei ist sogar davon die Rede, dass Dortmund auch Angebote akzeptieren könnte, die unter dem Einkaufspreis in Höhe von 30 Millionen Euro liegen. Für diese Summe hatte der BVB den Niederländer 2021 von der PSV Eindhoven verpflichtet.

Malen, dessen Vertrag in Dortmund noch bis 2026 läuft, wurde in jüngerer Vergangenheit schon häufiger mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Vor knapp zwei Wochen schloss sich der 25-Jährige erneut einer neuen Berateragentur an, wird nun vom US-Unternehmen Wasserman vertreten. Dieses ist bekannt dafür, Spieler bei großen europäischen Klubs unterbringen zu können.