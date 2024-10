"Man kann nicht anders spielen": Die Analysen beim BVB erscheinen merkwürdig

© getty

BVB: Es liegt weiterhin viel im Argen

Sahin und Anton befanden jedoch, dass die Westfalen insgesamt, besonders die Aktivität und Restverteidigung betreffend, eine sehr gute Leistung zeigten. Julian Brandt dagegen äußerte sich so: "Heute war es auch mal zäh, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Für uns ist der Sieg wichtig, das ist alles, was zählt. Wir sind glücklich, aber wir sind auch erleichtert."

Diese Unausgewogenheit in den Aussagen beziehungsweise Gesichtsausdrücken (Sammer) spiegelt die Ambivalenz der Borussia ganz gut wieder. Es sei auch daran erinnert, dass die so tiefen St. Paulianer um die sprichwörtliche Haaresbreite zwei Tore erzielt hätten, wenn Morgan Guilavogui bei seinem Treffer in der 30. Minute zur Führung nicht minimal im Abseits gestanden wäre.

Das hätte für die Westfalen das fünfte Bundesligaspiel in Folge mit mindestens zwei Gegentoren bedeutet. Es liegt weiterhin viel im Argen beim BVB, so dass es auch gewissermaßen nachvollziehbar ist, dass die Beteiligten die Darbietung lieber in warme Worte kleiden.