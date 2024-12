FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Schachtar Donezk: Licht und Schatten bei Kampfschwein Laimer - Olise hat sein Zielwasser wieder

© getty

FC Bayern München, Noten gegen Schachtar Donezk: Konrad Laimer

Rückte vor dem 0:1 sehr weit ins Zentrum, weshalb ihm der Torschütze im Rücken entwischte. Kevin lief ihm auf ähnliche Art und Weise auch bei der Großchance in Minute 44 davon. Im Vorwärtsgang dafür im Kampfmodus! Der Österreicher machte seinen Fehler mit dem Treffer zum 1:1 wieder wett (11.) und brach dank seiner enormen Galligkeit mehrfach auf der rechten Seite durch. Auch auf der linken Seite nach Boeys Einwechslung ein Aktivposten und an Musialas Tor beteiligt (87.). Womöglich taucht er heute auch in den Träumen der beiden Außenverteidiger auf - und Kevin in Laimers. Viel Licht und zweimal Schatten. Note: 2,5.