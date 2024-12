Wegen finanzieller Probleme: Starspieler könnte den FC Barcelona nach einem halben Jahr schon wieder verlassen

FC Barcelona schmiedet Pläne zur Geldeinnahme

Die Katalanen sollen einem Bericht von The Athletic zufolge derzeit einen Plan schmieden, um an frisches Kapital zu kommen. Diskutiert wird demzufolge, die VIP-Boxen im umgebauten Camp Nou langfristig zu vermieten, um vorab schon genügend Einnahmen zu generieren. Angedacht ist eine Summe in Höhe von 100 bis 200 Millionen Euro.

Ausdrücklich nicht reichen soll der erst kürzlich geschlossene Sponsoringvertrag mit Sportartikelhersteller Nike, welcher den Katalanen über einen Zeitraum von vier Jahren 1,7 Milliarden Euro einbringen soll.

Zumindest aus sportlicher Sicht läuft es für Barcelona angenehm. In der heimischen LaLiga hält man (mit einem Spiel mehr) die Tabellenführung vor Erzrivale Real Madrid inne. Auch in der Champions League ist man nach vier Siegen aus fünf Spielen voll auf Kurs K.o.-Phase.