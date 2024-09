BVB, News und Gerüchte: Neuer Vertrag für Sebastian Kehl? Entscheidung bei Borussia Dortmund soll gefallen sein

© getty

BVB, News: Borussia Dortmund will "Ausrufezeichen setzen"

Gegen den FC Brügge will Borussia Dortmund in der Champions League "jetzt auch das erste Ausrufezeichen setzen", erklärte Lars Ricken vor der Abreise am Dienstag. "Wir haben eine tolle Reise in der letzten Saison hinter uns. Jetzt gehen wir auf die nächste Reise", so der Geschäftsführer Sport des BVB: "Wir fahren erwartungsvoll nach Brügge." Das Ziel sei erstmal, überhaupt ins Achtelfinale zu kommen.

"Unsere Leistung wird dann entscheiden, ob es direkt sein wird oder wir eventuell in die Play-offs müssen", so der ehemalige Stürmer weiter: "Wir müssen schon absolut performen, aber wir haben das Selbstbewusstsein." Am Mittwoch wird sich dann zeigen, ob das erste Ausrufezeichen gelingt.