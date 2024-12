Eine Sache ist grundlegend anders als bei Jürgen Klopp: Der FC Liverpool hat mit Arne Slot alles richtig gemacht

© getty

Acht Titel in neun Jahren: Das Erbe von Jürgen Klopp beim FC Liverpool

Es gab im Sommer kein größeres Erbe im europäischen Fußball. Acht Titel brachte Klopp in seiner Amtszeit an die Anfield Road. Unter anderem gewannen die Reds unter seiner Führung 2020 die erste Meisterschaft seit 1990 und krönten sich 2019 mit dem Gewinn der Champions League zur Nummer eins in Europa. Doch nicht nur die Trophäen machten das Klopp-Vermächtnis riesig: Der "Normal One" genoss unter den Fans absoluten Kultstatus und wurde zu einer der größten Klublegenden. Wer könnte diese riesigen Fußstapfen füllen, diese fast unmögliche Aufgabe meistern?

Die "Fenway Sports Group" (FSG), die seit 2010 Besitzer des Traditionsklub ist, ging bei der Trainersuche einen für einen Investorenklub selten begangenen Pfad. Statt sich im vermeintlich obersten Regal der Trainerkandidaten zu bedienen, fiel die Wahl auf Arne Slot. Ein Coach, der bisher erstklassig nur in der niederländischen Eredivisie an der Seitenlinie stand. Ein ähnlicher Versuch, der bei Manchester United in Person von Erik ten Hag scheitern sollte.

Slot übernahm 2019 mit Alkmaar erstmals einen Erstligisten und zog 2021 zu Feyenoord weiter. In 101 Spielen beim Klub aus Rotterdam holte Slot in der heimischen Liga einen beeindruckenden Punkteschnitt von 2,32 und führte das Team in der Saison 2022/23 zur Meisterschaft und holte zum seinem Abschied 2023/24 noch den nationalen Pokal. Seine Erfolge allein qualifizierten ihn jedoch nicht allein zum Klopp-Nachfolger. Der Niederländer zeigte sich selbst begeistert, dass das Interesse von FSG nicht auf seinen Titeln beruhte, sondern sich viel mehr in seinem Spielstil begründet sah.