Kontroverse Emre Can: Warum die Diskussionen um den Kapitän des BVB nicht aufhören

Emre Can beim BVB: Seit 2020 nur zwei wirklich gute Halbserien

Doch auch die Vergangenheit spielt eine Rolle. Can kickt seit Januar 2020 für die Westfalen, neun Halbserien hat er nun im Dortmunder Trikot absolviert. Zwei davon waren wirklich gut, die anderen sieben genügten den hohen Ansprüchen des Klubs an einen Spieler, der 25 Millionen Euro kostet, eigentlich nicht.

"Es ist unfassbar manchmal in Dortmund. Es scheint von außen immer so negativ zu sein", sagte Can schon in der Vorsaison und antwortete nun bei der WAZ auf die Frage, ob er besonders kritisch begutachtet wird, so: "Das weiß ich nicht. Zur Wahrheit gehört, dass ich mich eigentlich bei allen Vereinen, in denen ich war, durchgesetzt habe, unter vielen großen Trainern gespielt habe. Sie sehen, was ich im Training leiste, was ich im Gym mache. Ob ich von der Öffentlichkeit kritischer gesehen werde als andere Fußballer, das kann ich ja nur schwer beeinflussen."

Interessant wird sein, wie Sahin mit Can nach der Gelb-Rot-Sperre für Schlotterbeck im kommenden Heimspiel gegen Tabellenführer Heidenheim umgeht. Zwar wird vermutlich Ramy Bensebaini die Rolle links in der Abwehrkette übernehmen. Doch auch Can könnte als Innenverteidiger aushelfen.