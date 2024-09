"Hat er mir schon zehntausend Mal gesagt": BVB-Coach Nuri Sahin reagiert auf unzufriedenen Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer beim BVB: "Er ist angepisst, das merkt man ganz klar"

Der Grund für die Positionierung von Sabitzer als Rechtsaußen hatte am Mittwochabend einen Namen: Maxim De Cuyper. Offenbar wollte Sahin den defensivstarken Sabitzer gegen den offensivstarken belgischen Nationalspieler ins Duell schicken: "Ich wollte ihn unbedingt gegen [Maxim] de Cuyper auf der Seite haben, weil wir wussten, dass der sehr gefährlich ist", erklärte der BVB-Trainer die Personalauswahl.

Allerdings gibt es derzeit generell ein Überangebot auf Sabitzers bevorzugter Position, weshalb der Österreicher auch die bisherigen vier Pflichtspiele rechts agierte. Neuzugang Pascal Groß scheint als Spielgestalter gesetzt zu sein, daneben setzte Sahin bisher auf Kapitän Emre Can anstelle von Sabitzer. Am 3. Bundesliga-Spieltag gegen Heidenheim, als Can pausierte, kam auch Sabitzer nur von der Bank - Felix Nmecha durfte hier auf der Doppelsechs auflaufen.

Sabitzers Landsmann und früherer BVB-Trainer Peter Stöger hat sich zur Situation um den Mittelfeldmann ebenfalls geäußert. Gegenüber dem kicker erklärte Stöger: "Er ist angepisst, das merkt man ganz klar. Das schmeckt ihm nicht."

Zudem springt der BVB-Coach aus der Saison 2017/18 an dessen Seite und unterstützt seinen Wunsch nach der Sechserrolle: "Er hat auch voriges Jahr eine unglaubliche Saison gespielt und war wirklich der, der vorangegangen ist, ein absoluter Leistungsträger. Und dann findest du dich in einem neuen Konstrukt, vielleicht mit anderen Spielern, wo der Trainer eine Idee hat, dass auf deiner Stammposition ein anderer spielt und du dich woanders einfügen musst."

Am Ende sieht aber auch Stöger die Situation so, dass sich der Spieler eben anpassen müsse: "Es ist schwierig für ihn, aber ich glaube, Sabi hat schon weit schwierigere Situationen gemeistert", spricht er dem 30-Jährigen Mut zu.

Am kommenden Sonntag spielt der BVB gegen Vizemeister VfB Stuttgart. Nicht unwahrscheinlich, dass Sabitzer gegen den offensivstarken Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt erneut als rechter Flügelspieler herhalten muss. Langfristig könnte sich vor allem gegen potenziell leichtere Gegner wie etwa den VfL Bochum am 5. Spieltag aber auch wieder eine Doppelsechs mit Sabitzer anbieten - etwa an der Seite von Spielgestalter Pascal Groß.

Ähnliches deutete auch Sahin an: "Sabi steht absolut außer Diskussion bei mir. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Er wird auch noch sehr viele Spiele auf der Sechs machen."