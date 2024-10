BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli: Neun Ballverluste allein vor der Pause! Emre Can bleibt ein Unsicherheitsfaktor

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli: Serhou Guirassy

Der Stürmer verzeichnete in den ersten 45 Minuten lediglich elf Ballaktionen. Die beste davon war in Minute 6, als er nach Zuspiel von Brandt an Vasilj scheiterte. Schlechter erster Kontakt in der 48., als er bei ordentlicher Ballannahme eine große BVB-Chance hätte einleiten können. In der 64. mit einer Doppelchance: Erst scheiterte er mit links aus kurzer Distanz nach Brandts Zuspiel, Sekunden später rutschte Guirassy an Gittens' Hereingabe vorbei. Kurz nach dem 1:1 aber per Kopf als Lebensversicherung zur Stelle und mit dem wichtigen Treffer zum Sieg. Note: 2,5.