BVB, News und Gerüchte: Grundsätzliche Einigung! Verteidiger von Manchester City angeblich vor Wechsel zu Borussia Dortmund

BVB, Gerücht: Kehrtwende bei Karim Adeyemi bahnt sich an

Karim Adeyemi soll über den Sommer hinaus offenbar doch beim BVB bleiben. Das geht aus einem Bericht der Ruhr Nachrichten hervor. Demnach sei bei Borussia Dortmund noch kein offizielles Angebot für den 22-jährigen Angreifer eingegangen.

Zuletzt hatten italienische Medien, unter anderem die Gazzetta dello Sport, behauptet, Adeyemi stünde unmittelbar vor einem Wechsel in die Serie A zu Juventus Turin. Dort hieß es, dass es zwischen dem Spieler und Italiens Rekordmeister bereits eine Einigung gebe, lediglich die beiden Klubs würden noch über die Ablösesumme verhandeln.

Grundsätzlich sei beim BVB nach RN-Informationen auch gar nicht mehr geplant, Adeyemi in diesem Sommer abzugeben. Der neue Trainer Nuri Sahin sieht offenbar großes Potenzial im 22-Jährigen und möchte in daher gerne halten. Diesen Wunsch habe der 35-Jährige auch in der Geschäftsführung bei Lars Ricken und Sebastian Kehl hinterlegt.

2022 wechselte Adeyemi für 30 Millionen Euro nach Dortmund. Bislang bestritt er vier A-Länderspiele für die Auswahl des DFB, für die EM in Deutschland wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht berücksichtigt. 2021 wurde er mit der deutschen U21 Europameister.