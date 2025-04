Noch bis Saisonende hat der Fußball Mats Hummels, im Sommer macht der Weltmeister von 2014 dann Schluss.

Mats Hummels schossen die Tränen in die Augen. "Jetzt kommt der Moment, um den kein Fußballer herumkommt", sagte der Weltmeister von 2014 in einem emotionalen Video voller Erinnerungen, das er am Freitag auf seinen Kanälen veröffentlichte: "Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere."