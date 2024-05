BVB, News und Gerüchte: Bewegende Geste! PSG-Fans gedenken verstorbenem Dortmunder Ultra

© getty

BVB, News - Bewegende Geste: PSG-Fans gedenken verstorbenem BVB-Ultra

Die Fans von Paris Saint-Germain haben vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Borussia Dortmund mit einem besonderen Banner für Aufsehen gesorgt.

Im Gästeblock des Signal Iduna Park war in deutscher Sprache zu lesen: "Marcel, Ruhe in Frieden". Damit gedachten die Pariser Anhänger einem Mitglied der Dortmunder Ultra-Gruppierung "The Unity", das zu Jahresbeginn verstorben war.

In den Kommentaren unter einem Foto des Banners, das auf X veröffentlicht wurde, sprachen zahlreiche User den PSG-Fans ihren Respekt und Dankbarkeit aus.

BVB-Fan Marcel erhielt 2017 die Diagnose Gehirntumor und musste sich insgesamt drei Operationen unterziehen, ehe im Herbst 2023 traurige Gewissheit herrschte, dass er unheilbar krank war. Am 3. Januar machte die Ultra-Gruppe "The Unity" die Nachricht von Marcels Tod am 1. Januar publik.

Während seiner langen Leidenszeit erfuhr Marcel große Solidarität und Anteilnahme aus der Fanszene, über Monate zeigte die Südtribüne ein Banner mit der Aufschrift "Niemals aufgeben, Marcel": Eine Aktion, der sich auch die Profis anschlossen. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum Ende Januar zeigten die BVB-Fans eine riesige Choreo mit dem Konterfei des verstorbenen Freundes.

So mancher Anhänger des Gästeteams fiel vor dem Spiel jedoch auch unangenehm auf. Wie die WAZ in ihrem Liveblog zum Spiel meldete, hätten einzelne PSG-Fans vor dem Eintritt ins Stadion Bengalos in Hecken, aber auch auf BVB-Anhänger geworfen.