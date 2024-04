BVB will wohl Angebot für Top-Talent Dean Huijsen von Juventus abgeben

Wenn es nach dem BVB geht, soll er nicht mehr zur Alten Dame zurückkehren, berichtet das italienische Portal Calciomercato. Dem Bericht zufolge bereite der BVB gerade ein Angebot für den 19-Jährigen vor. Dem Bericht zufolge soll Juventus eine Ablösesumme in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro für den in den Niederlanden geborenen Spanier fordern.

Der 19-jährige Huijsen spielte in der Hinrunde für die zweite Mannschaft von Juventus Turin und gab wegen starker Leistungen sein Debüt bei den Profis, ehe er im Winter an die AS Rom verliehen wurde und dort regelmäßig im Profikader steht. Bei 13 Einsätzen in der Serie A (519 Spielminuten) zeigte sich Huijsen auch offensiv gefährlich, erzielte zwei Tore und gab eine Vorlage.