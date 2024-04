BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund ist wohl an Brian Fariñas vom FC Barcelona interessiert

© getty

BVB, News: Hummels fit für PSG, Malen droht auszufallen

Mit Blick auf das wichtige Champions-League-Halbfinale am Mittwoch gibt es gute und schlechte Nachrichten bei Borussia Dortmund. Während Mats Hummels seine Blessur am Schienbein nicht zu stören scheint und er für den Kracher einsatzbereit sein soll, droht Donyell Malen laut einem Bericht der Bild auszufallen.

Der Flügelstürmer zeigte sich in seinen letzten Auftritten extrem torgefährlich und in guter Form, laboriert aber weiterhin an seinen Oberschenkel-Problemen. Noch ist der Ausfall nicht sicher, so soll Malen am Montag im Spielersatztraining dabei gewesen sein. Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass der Niederländer gegen Paris Saint-Germain spielen kann. Genaueres dürfte erst beim Abschlusstraining am Dienstagabend feststehen.