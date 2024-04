BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl nach Beförderungs-Schlappe wohl gefragt - Nico Schlotterbeck mit Kampfansage an Julian Nagelsmann

© getty

BVB, News: Nico Schlotterbeck mit Kampfansage Richtung Julian Nagelsmann

Nico Schlotterbeck hat nach zuletzt guten Leistungen für Borussia Dortmund den Anspruch, ein Teil von Deutschlands Kaders bei der Heim-EM im Sommer zu sein. In der jüngeren Vergangenheit hatte der Innenverteidiger keinerlei Rolle in der Nationalmannschaft gespielt.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Schlotterbeck zuletzt nicht für das deutsche Aufgebot nominiert, sein letztes Spiel für das DFB-Team bestritt er im September 2023.

"In dem Moment habe ich dem Bundestrainer nicht das geben können, was er von mir erwartet hat", sagte Schlotterbeck dahingehend gegenüber den Ruhr Nachrichten. Die Entscheidung könne er leider nicht selbst treffen, räumte der 24-Jährige ein und ergänzte: "Ich muss auf dem Platz meine Leistung bringen, ich probiere der Mannschaft zu zeigen, dass ich helfen will. Und ich versuche dem Bundestrainer zu zeigen, ich will dabei sein."

Nagelsmann wird bereits in den kommenden Wochen Auskunft darüber geben, wer sich Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme machen darf. Das Eröffnungsspiel gegen Schottland in München findet am 14. Juni statt.