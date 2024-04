BVB, News und Gerüchte - Nuri Sahin bekräftigt Anspruch: "Ich sehe mich nicht als Assistent"

© imago images

BVB, News: Nuri Sahin sieht sich nicht als Assistenztrainer

Borussia Dortmunds Co-Trainer Nuri Sahin hat in einem Beitrag für die Webseite The Coaches' Voice über seinen Start an der Seite von BVB-Cheftrainer Edin Terzic gesprochen. Dabei bekräftigte der Deutsch-Türke, dass es ihn eines Tages zurück in die Rolle des Cheftrainers ziehen werde, die er zuvor beim türkischen Erstligisten Antalyaspor inne hatte.

"Nach zweieinhalb Jahren bei Antalyaspor musste ich zum ersten Mal wirklich nachdenken, als das Angebot aus Dortmund kam. Ich habe mich nicht als Assistenztrainer gesehen. Ich sehe mich immer noch nicht als Assistent, denn ich will Cheftrainer werden", sagte Sahin.

Der 35-Jährige, der zur Rückrunde der laufenden Saison zusammen mit Sven Bender das Trainerteam um Terzic verstärkte, sprach auch über sein Verhältnis mit Chefcoach Terzic: "Ich hatte einige sehr gute Gespräche mit Edin Terzic. Er ist ein guter Freund von mir, auch sehr aufgeschlossen, und er hilft mir sehr. Er gibt mir auch viele Freiheiten. Das war auch Teil der Abmachung. Es ist ein junger Trainer, voller Feuer, voller Energie."

Sahin bedankte sich bei Terzic für die Chance, zurück in seiner Heimat Dortmund beim BVB zu arbeiten, für den er selbst viele Jahre als Spieler agierte: "Edin hat mir die Türen geöffnet, damit ich hierher kommen und arbeiten kann. Als die Mannschaft im Achtelfinale der Champions League in Eindhoven gespielt hat, stand ich neben Edin. Dann ertönte die Hymne - ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke - und er sagte zu mir: "Willkommen in der Champions League." Das war ein wahr gewordener Traum. Ich habe mir als Spieler und jetzt als Trainer Ziele gesetzt. Ein Häkchen auf der Wunschliste ist die Champions League."

Sahin nannte es zudem positiv, aktuell nicht wie sonst gewohnt im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen: "Statt in der ersten Reihe zu stehen, schaue ich zum ersten Mal in meiner Karriere als Assistent mehr von hinten zu. Das kann mir helfen. Ich bin seit fast 20 Jahren im Profifußball und es ist das erste Mal, dass ich nicht jedes Wochenende im Rampenlicht stehe. Ich lerne so viel. Ich habe jetzt so viel mehr Respekt vor meinen Assistenten, meinen Analysten, dem Koch, der Putzfrau und so weiter. Denn wenn man im Rampenlicht steht, sieht man nicht alles. Man muss alles sehen, aber man sieht es nicht.