FC Bayern München, News und Gerüchte: Ralf Rangnick hat sich angeblich noch nicht entschieden - Leon Goretzka spricht Klartext

FC Bayern München, News: Wechsel im Sommer? Leon Goretzka macht Ansage

Leon Goretzka will den FC Bayern München nicht verlassen. "Aus meiner Sicht ist alles klar, mein Vertrag läuft bis 2026", sagte der Nationalspieler der Sport Bild: "Es gibt keinen Grund, über einen Wechsel nachzudenken." In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass der Mittelfeldmann verkauft werden könnte. In den vergangenen Wochen zeigte Goretzka allerdings starke Leistungen und etablierte sich wieder als Stammspieler.

In 37 Pflichtspielen in dieser Saison hat der 29-Jährige fünf Tore erzielt und elf weitere vorbereitet. Goretzka wechselte 2018 zum FC Bayern und hofft noch auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer, nachdem er zuletzt nicht nominiert wurde.