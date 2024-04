BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl spricht über den Stand bei Mats Hummels und Marco Reus

© getty

BVB, News: Sebastian Kehl spricht über den Stand bei Mats Hummels und Marco Reus

Bei Borussia Dortmund ist weiterhin unklar, wie es mit den Routiniers Mats Hummels und Marco Reus nach dieser Saison weitergeht. Wie schon in der vergangenen Spielzeit laufen auch diesmal die Verträge beider Spieler Ende Juni aus. Nun hat sich erneut Sportdirektor Sebastian Kehl zu den beiden Personalien geäußert - und dabei klar gemacht, dass eine offizielle Verkündung zur Zukunft von Hummels und Reus noch Zeit benötigen wird.

"Wenn wir etwas zu berichten haben, werden wir das tun", sagte Kehl nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen am Sonntagabend. "Erstmal müssen alle Gespräche stattgefunden haben und Entscheidungen getroffen sein - und dann werden wir es auch kommunizieren."

Der 44-Jährige äußerte sich zudem zum Stand bei den weiteren auslaufenden Verträgen innerhalb des Kaders. So enden etwa auch die Arbeitspapiere von Marius Wolf oder Mateu Morey: "Auch da sind wir in Gesprächen. Wir haben nun mal eine Situation, die sich wirtschaftlich daran orientiert, ob wir in die Champions League kommen oder nicht. Wir haben in dieser Woche einen großen Schritt gemacht. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen versuchen, Klarheit zu erzielen und dann wird es am Ende auch öffentlich kommuniziert. Aber das heißt nicht, dass wir nicht mit den Spielern auch im Gespräch sind. Wir versuchen, entsprechend transparent mit den Spielern und Beratern umzugehen."