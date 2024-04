Konstanz erwünscht, Konstanz erhalten: Nico Schlotterbeck könnte der größte Härtefall für Julian Nagelsmann werden

© getty

Wird Nico Schlotterbeck Julian Nagelsmanns größter Härtefall?

Zuletzt folgten in Gladbach und nun im Rückspiel gegen Atlético zwei weitere blitzsaubere Leistungen. Ohnehin präsentierte sich Schlotterbeck in der Königsklasse bislang auf ganz hohem Niveau. Gerade in den Duellen der Gruppenphase gegen Milan und Newcastle gehörte er zu den Besten, auch in Eindhoven spielte er sehr vorzeigbar.

Durch seine elf Ballgewinne gegen die Spanier am Dienstag katapultierte sich Schlotterbeck in dieser Kategorie mit insgesamt 62 nun auf Platz zwei aller Champions-League-Spieler in dieser Saison. Dort landet er auch bei den gewonnenen Zweikämpfen (insgesamt 16) - und muss sich in beiden Wertungen übrigens nur seinem Mitspieler Mats Hummels (99 und 28) geschlagen geben.

Schlotterbeck hat in den vergangenen Wochen also unbestritten die Entwicklung hingelegt, die Nagelsmann von ihm einfordert. Er lieferte Konstanz und gehörte beim BVB zuletzt zu den besten Spielern. Mit Dortmund stehen für ihn nun weitere eminent wichtige Partien an, die mit Blick auf eine EM-Nominierung Chance und Risiko zugleich sein werden. Macht Schlotterbeck so weiter, könnte er Nagelsmanns größter Härtefall werden.