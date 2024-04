BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Ex-Nationalspieler gibt Marco Reus knallharten Rat - bitterer Ausfall gegen Leverkusen?

© getty

BVB, News: Sébastien Haller für Laures World Sports Awards nominiert

Große Ehre für BVB-Stürmer Sébastian Haller: Der 29-Jährige ist in der Kategorie "Comeback des Jahres" für die renommierten Laureus World Sports Awards nominiert worden. Die Verleihung der Awards findet am Montag in Madrid statt.

Hintergrund von Hallers Nominierung ist seine Rückkehr auf den Fußballplatz, nachdem bei ihm im Sommer 2022 Hodenkrebs diagnostiziert worden war. Der Mann von der Elfenbeinküste besiegte die schwere Krankheit, kämpfte sich zurück und feierte im Januar 2023 sein Comeback auf dem grünen Rasen.

Vorläufiger Höhepunkt von Hallers Rückkehr war der Gewinn des Afrika-Cups im Februar 2024. Im Finale erzielte der Dortmunder vor heimischer Kulisse das 2:1-Siegtor der Elfenbeinküste gegen Nigeria.