BVB, Erkenntnisse zum Sieg von Borussia Dortmund in Köln: Ian Maatsen ist eine Bereicherung - Gio Reyna muss wechseln

Gio Reyna muss den BVB noch im Winter verlassen

"Das ist völlig verständlich", sagte USA-Trainer Gregg Berhalter am Freitag bei einer Pressekonferenz über die Gerüchte, dass Giovanni Reyna den BVB noch im Winter verlassen könnte. Berichten zufolge ist der junge Amerikaner mit seiner Situation in Dortmund aktuell unzufrieden.

Schaut man auf die bisherige Spielzeit von Reyna in dieser Saison, wäre ein Abgang tatsächlich nicht überraschend - eigentlich ist dieser aus der Sicht des 21-Jährigen sogar unausweichlich.

Nachdem Reyna den Saisonstart mit einer Wadenverletzung verpasst hatte, stand er in der Bundesliga noch nicht einmal in der Startelf. Nur in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen die TSG Hoffenheim durfte er länger als eine Halbzeit spielen. Die mickrige Ausbeute: 336 Spielminuten in 13 Einsätzen. Auf seine erste Torbeteiligung muss er noch warten.

Auch gegen den 1. FC Köln reichte es wieder nur zu einem Kurzeinsatz. Immerhin waren es am Ende noch mehr als in der Vorwoche gegen Darmstadt, als er erst in der 88. Minute von der Leine gelassen wurde.

Eindeutig zu wenig für Reyna, dem eigentlich eine große Zukunft vorausgesagt wurde und der nach seinen vielen Verletzungen vor allem Spielpraxis auf hohem Niveau braucht. Das Sancho-Leihgeschäft haben seine Chancen dahingehend noch weiter verschlechtert. Zudem setzt Terzic zunächst eher auf Marco Reus oder Jamie Bynoe-Gittens respektive Sancho, wenn er offensiv wechselt.