BVB, News und Gerüchte: Marco Reus lockte Jadon Sancho wohl nach Dortmund - US-Trainer könnte Reyna-Wechsel verstehen

© getty

BVB, News: Gregg Berhalter würde Wechsel von Gio Reyna verstehen

USA-Trainer Gregg Berhalter sagt, dass ihn ein möglicher Abschied von Gio Reyna von Borussia Dortmund nicht überraschen würde.

"Ich denke, dass jeder Profi, der wettbewerbsfähig ist, auf dem Platz stehen möchte", sagte Berhalter bei einer Pressekonferenz: "Und dies ist ein Fall, in dem Gio nicht die Spielzeit bekommt, die er sich wünscht, und möglicherweise nach alternativen Optionen sucht. Das ist völlig verständlich. Sie haben in all den Jahren in unserem Spielerpool gesehen, dass das eine ziemlich häufige Reaktion ist. Wir unterstützen ihn in seinem Bestreben, regelmäßig auf dem Platz zu stehen, und wir sind gespannt, was dabei herauskommt."

Reyna wird ob seiner geringen Spielzeit beim BVB seit einigen Wochen mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Durch die Verpflichtung von Jadon Sancho stehen seine Chancen auf Einsatzminuten nicht unbedingt besser. Im Raum steht eine Leihe bis zum Saisonende.

Zudem hatte Reyna kürzlich seinen Berater gewechselt, in seine Entscheidungen ist ab sofort der ehemalige Agent von Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, involviert. Als mögliche Abnehmer gelten unter anderem der FC Sevilla und Olympique Marseille.