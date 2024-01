BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln: Ian Maatsen und Nico Schlotterbeck brillieren - Salih Özcan fällt deutlich ab

© getty

BVB, Noten vs. 1. FC Köln: Niklas Süle

Stand für den verletzten Emre Can - und weil Mats Hummels krankheitsbedingt fehlte - mal wieder in der Startelf. Im Spielaufbau etwas passiver als Schlotterbeck, glänzte aber mit einer überragenden Passquote von 97,1 Prozent. Blieb zur Pause angeschlagen mit Rückenproblemen in der Kabine. Note: 2,5.