BVB: Zwischenzeugnisse für die Profis von Borussia Dortmund - wären doch nur alle so konstant wie Gregor Kobel

BVB: Youssoufa Moukoko

13 Einsätze, zwei Tore, 278 Minuten

Extrem unbefriedigende Hinrunde für den Youngster, der in der U21 weiter nach Belieben trifft (sechs Tore in vier Spielen in der EM-Qualifikation), in der Liga aber außen vor ist: Dass man ihm die Rolle als Stoßstürmer nicht zutraut, zeigte die Verpflichtung von Niclas Füllkrug, auch auf dem Flügel haben andere die Nase vorn. So blieben hauptsächlich Kurzeinsätze, in der Liga stand er kein einziges Mal in der Startelf. Die letzten Wochen verpasste er zu allem Überfluss mit einer Oberschenkelverletzung. Zumindest eine Leihe würde sich für die Rückrunde anbieten, im Sommer soll der 1. FC Köln Interesse angemeldet haben. Note: 4.