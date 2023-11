BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart: Selbst die Wechsel von Edin Terzic verpuffen

Borussia Dortmund verliert beim VfB Stuttgart in der Bundesliga mit 1:2 und lässt sich dabei über weite Strecken der Partie vorführen. Damit verliert der BVB weiter an Boden in der Tabelle.

Niclas Füllkrug erzielte den zwischenzeitlichen Führungstreffer, darüber hinaus ging aber wenig. Ein gegen Newcastle gefeierter Angreifer zeigte eine besonders schwache Leistung. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Gregor Kobel Verursachte früh einen Elfmeter, den er dann allerdings auch parierte. In der Folge ebenfalls mehrfach zur Stelle. Ohne Kobel hätte es wahrscheinlich nach 30 Minuten 1:0 oder gar 2:0 für den VfB gestanden. Direkt vor der Pause mit der nächsten starken Tat, die das 2:1 für die Stuttgarter verhinderte. Für ihn schloss sich allerdings ein unglücklicher Kreis, als er am Ende einen weiteren Elfmeter verursachte. Diesmal ohne Happy End. Note: 3.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Niklas Süle Hatte einen grundsoliden Auftritt. Mit dem Ball ebenso unspektakulär wie gegen den Ball. War jedoch häufig die Endstation der vielen Stuttgarter Angriffe und machte trotz des hohen Drucks nur wenige Fehler. Note: 3.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Mats Hummels Die Partie ging schon nicht gut los für den Innenverteidiger. Ein ums andere Mal hatte er mit dem Tempo der Stuttgarter Offensive Probleme. Nach etwas mehr als 25 Minuten musste er dann angeschlagen vom Platz. Note: 4.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Nico Schlotterbeck Ein schwer zu greifender Auftritt von Schlotterbeck, der zu Beginn mehr Probleme hatte als im weiteren Spielverlauf. Vor allem bei langen Bällen hier und da mit Schwierigkeiten. Hatte einmal Glück, als er von einem Mitspieler angeköpft wurde und den Ball beinahe unfreiwillig ins eigene Tor befördert hätte. Steigerte sich und gewann viele Zweikämpfe im zweiten Durchgang. Blieb aber auch da nicht fehlerfrei. Note: 3,5.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Julian Ryerson Spielte die Vorlage zum 1:0, blieb ansonsten aber sehr blass in der Offensive. Defensiv wechselhaft: Mal mit wichtigen Zweikämpfen, oft aber auch derjenige, der sich zu leicht aus der Kette ziehen ließ und so Räume für den VfB öffnete. Viele gefährliche Angriffe der Stuttgarter wurden über seine Seite initiiert. Note: 4.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Salih Özcan Mal wieder der Spieler, über den man am wenigsten erzählen kann. An guten Tagen des BVB wird es ihm als Souveränität ausgelegt, an Tagen wie in Stuttgart, wo der Gegner viel Druck auf das Mittelfeld ausübt, fehlt eher jemand, der mehr Präsenz zeigt. Note: 4.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Marcel Sabitzer Sehr laufstark und bemüht darum, die Löcher im Mittelfeld zu schließen. Beim gehaltenen Elfmeter hellwach den freien Ball weggegrätscht. Wirkt dennoch nicht gut eingebunden ins Dortmunder Spiel und viel zu fahrig in seinen Aktionen mit dem Ball. Sein abgefälschter Schuss ging an den Pfosten (62.). Note: 3,5.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Karim Adeyemi Wie schon gegen Newcastle mit zahlreichen Ballverlusten. Kam an seinem Gegenspieler zu selten vorbei. Gegen den Ball ebenfalls zu harmlos. Sein zurückeroberter Stammplatz dürfte wieder wackeln. Nach 45 Minuten ausgewechselt. Note: 5.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Felix Nmecha In 63 Minuten nur mit 27 Ballkontakten. Seine eigentliche Stärke, sich als Anspielstation anzubieten, wenn der Gegner hoch presst, kam diesmal gar nicht zum Tragen. Hatte damit überhaupt keinen positiven Einfluss auf den BVB. Note: 5.

© imago images VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Julian Brandt Starker Lauf in die Tiefe vor dem 1:0, weil er damit die Stuttgarter Defensive nach hinten drückte und eine mögliche Abseitsposition von Ryerson verhinderte. Darüber hinaus diesmal mit ungewöhnlich vielen unpräzisen Aktionen. Terzic nahm ihn zur Halbzeit runter. Note: 3,5.

© getty VfB Stuttgart vs. BVB - Noten: Niclas Füllkrug Hat im ersten Durchgang mit seinem gefühlt ersten Ballkontakt das Tor gemacht, war sonst aber abgeschnitten vom Spiel seines Teams. Brachte nur 12 seiner insgesamt 24 Pässe an einen Mitspieler, was auch daran lag, dass es selten gute Optionen gab. Hatte dennoch schon bessere Auftritte für den BVB. Note: 3,5.