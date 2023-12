BVB für Wochen ohne Adeyemi - Hummels kehrt zurück

Bundesligist Borussia Dortmund muss zum Jahresabschluss und womöglich auch noch zum Start in den zweiten Saisonteil auf Karim Adeyemi verzichten. Wie der BVB am Montag bekannt gab, hat der Offensivspieler einen Teilriss der Syndesmose erlitten und fällt somit "in den kommenden Wochen" aus.

Die Verletzung rührt aus dem Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain (1:1), bei dem der 21-Jährige verletzt ausgewechselt werden musste. Er hat bereits das Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (1:1) am Samstag verpasst. Am Dienstag (20.30 Uhr) empfängt der BVB den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05. Ansonsten sei die Ausfall-Liste "nicht länger geworden", berichtete Trainer Edin Terzic während der Pressekonferenz. Der zuletzt rotgesperrte Mats Hummels kehrt in die Innenverteidigung zurück. Terzic: "Neue Saison, neue Ziele" Das Meistertrauma vom 27. Mai soll gegen die Mainzer beim Wiedersehen "überhaupt keine Rolle" mehr spielen. "Es gibt eine neue Saison, neue Ziele - und dafür gilt es, drei Punkte einzufahren", sagte Terzic. Mit einem 2:2 hatte der BVB die große Chance auf den Titel am letzten Spieltag der Vorsaison vergeben.

