BVB - Borussia Dortmund nach der Bundesliga-Hinrunde in der Krise: Wenig sexy, wenig Erfolg

© getty

BVB: Bei der Kaderplanung litt die spielerische Kreativität

Seit Kehl am Ruder ist, legte der BVB bei Transfers einen verstärkten Fokus auf Spieler, die viel Resilienz mitbringen, abgehärtet und robust sind. Die oft gescholtene Mentalität hat sich dadurch merklich verbessert, was auch in dieser Saison schon häufig zum Tragen kam. Die Borussia holte einige Rückstände auf oder brachte Vorsprünge ins Ziel.

Unter dieser Akquise litt jedoch die spielerische Kreativität. Nun kicken Profis wie Ramy Bensebaini, Salih Özcan oder Füllkrug bei den Schwarzgelben, man könnte auch Thomas Meunier oder Marius Wolf nennen. Das sind alles ordentliche Bundesligaspieler, keine Frage. Doch sie müssten regelmäßig an ihrem Limit spielen, um einen anspruchsvollen Klub wie den BVB wirklich dauerhaft voranzubringen.

Auch die 30-Millionen-Einkäufe wie Donyell Malen, Karim Adeyemi oder Felix Nmecha zündeten noch nicht konstant so, wie man sich das vorgestellt hat. Investiert der BVB in Spieler dieser Preisklasse, müssten sie eigentlich sofort in der Lage sein, der Mannschaft deutlich zu helfen. Andererseits kamen Malen und Adeyemi aus fremden Ligen, in denen gerade körperlich ein anderer Fußball gespielt wird. Das benötigt Anlaufzeit, die die beide aber mittlerweile längst hinter sich haben müssten - stattdessen sind sie die personifizierte Inkonstanz. Nmecha dagegen wies nur die Erfahrung von 50 Bundesligaspielen auf und kämpfte von Beginn an mit Verletzungen.

Darüber hinaus fehlt es dem Kader an einem überdurchschnittlichen Spieler wie es einst Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham waren, deren hohe Qualität oftmals den entscheidenden Unterschied ausmachte - und dadurch bisweilen fehlende Spielkultur kaschierte. Die mangelnde Konstanz der Mannschaft in dieser Saison deutet auf ein Qualitätsproblem innerhalb des Kaders hin. Terzic und Kehl sitzen also beide im selben Boot.