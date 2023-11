BVB, News und Gerüchte: Köln wollte im Sommer Dortmunds Stürmer Youssoufa Moukoko ausleihen

Nachdem der BVB Niclas Füllkrug kurzfristig geholt hatte, wollte sich der 1. FC Köln wohl bei der Borussia bedienen und Youssoufa Moukoko ausleihen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Laut Sport Bild gibt der FC bei Moukoko allerdings nicht auf: Im Winter planen die Geißböcke den nächsten Vorstoß bei Moukoko, der im direkten Duell mit Füllkrug um einen Stammplatz aktuell den Kürzeren zieht: In sechs Kurzeinsätzen in der Liga kommt er nur auf insgesamt 115 Spielminuten.

Kurz vor der Schließung des Transferfensters im Sommer verpflichtete Borussia Dortmund Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Der Stürmer ist somit ein neuer Konkurrent für Youssoufa Moukoko - und der hätte den Klub in allerletzter Sekunde ebenfalls wechseln können. Wie die Sport Bild berichtet, hatte sich der 1. FC Köln nach dem Füllkrug-Transfer für eine Ausleihe des 18-Jährigen interessiert.

© getty

BVB, News: Qualifikation für CL bringt zusätzliche 20 Millionen Euro

Die Qualifikation für die Champions League wird in dieser Saison noch lukrativer, als sie ohnehin schon ist. Sollte sich der BVB, der aktuell in der Bundesliga Vierter ist und somit auf einem Platz liegt, der die Qualifikation für die Königsklasse bedeuten würde, ein Ticket für den Wettbewerb der kommenden Saison sichern, bekäme er garantiert 20 Millionen Euro mehr als noch in dieser Spielzeit. Das berichtet die Sport Bild.

Grund für die erhöhte Ausschüttung vonseiten der UEFA ist die CL-Reform, die ab der kommenden Saison greift: Die bekannte Gruppenphase mit vier Mannschaften und sechs Duellen für jedes Teams ist dann Geschichte. Stattdessen werden die Teams in Neuner-Ligen eingeteilt, sodass jede Mannschaft acht Partien absolviert. Durch die erhöhte Anzahl an Spielen hat die UEFA höhere Einnahmen, die dann zu einem Teil an die Teilnehmer ausgeschüttet werden.