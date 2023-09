VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Bochum spielt heute in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im Free-TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist.

Am vierten Spieltag der Bundesliga kommt es heute Abend zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt. Beide Mannschaften befinden sich für den Moment im Tabellenmittelfeld, verfolgen jedoch unterschiedliche Saison-Ziele.

Das Ziel der Bochumer dürfte klar sein: Das dritte Jahr in Folge den Klassenerhalt sichern - am besten so früh wie möglich. Nach einem Auftakt-Debakel in Stuttgart fand das Team von Trainer Thomas Letsch schnell in die Spur und erspielte sich gegen den BVB (1:1) und in Augsburg (2:2) zwei verdiente Remis. Gerade gegen den FCA war sogar noch mehr drin.

Eintracht Frankfurt wird froh sein, wenn nach einem fulminanten Endspurt der Transferphase mit der Posse um den streikenden Randal Kolo Muani wieder etwas Ruhe in den Verein kehrt. Ein gewöhnlicher Bundesliga-Samstag in Bochum könnte da helfen. Und drei Punkte noch viel mehr.

Die SGE konnte sich im bisherigen Saisonverlauf für die Europa Conference League qualifizieren und in der Bundesliga solide fünf Zähler sammeln. Das Team von Trainer Dino Toppmöller will auch in dieser Saison den Sprung ins internationale Geschäft packen.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV

Die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und der SGE wird heute zwar nicht im Free-TV gezeigt, aber dafür vom Pay-TV-Anbieter Sky via Sky Sport Bundesliga ausgestrahlt. Das Topspiel der Woche wird wie gewohnt von Wolff-Christoph Fuss kommentiert.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Bundesliga im Livestream

Und Sky legt sogar noch einen drauf: Die Partie wird auch online im Livestream übertragen. Dabei kann man entweder auf SkyGo oder WOW zugreifen.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Wenn Ihr keine wichtige Szene des Spiels verpassen wollt, schaut gerne bei unserem hauseigenen Liveticker von SPOX vorbei.

Hier klicken und Ihr kommt zum Liveticker.

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga, 4. Spieltag

Bundesliga, 4. Spieltag Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Vonovia Ruhrstadion, Bochum Das Spiel im Liveticker: SPOX

Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga

Übertragung im Livestream: SkyGo und WOW

