Eintracht Frankfurt muss heute zum Playoff-Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen Levski Sofia ran. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt ist nach dem 1:1 im Hinspiel unter Zugzwang, soll der Einzug in die Gruppenphase der Conference League noch klappen. Heute findet in Frankfurt das Rückspiel statt. SPOX tickert es live mit.

Eintracht Frankfurt vs. Levski Sofia: Conference League Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Nach dem 1:1 im Hinspiel muss sich Eintracht Frankfurt heute im Playoff-Rückspiel gegen Levski Sofia aus Bulgarien unbedingt steigern, um sich das Ticket für die Conference League zu sichern. In der Liga spielten die Hessen am vergangenen Sonntag beim FSV Mainz 05 1:1. Die Generalprobe ist also nicht geglückt, allerdings schaffte man es in Unterzahl noch zum späten Ausgleich.

vor Beginn Das Duell wird um 20.30 Uhr im Deutsche Bank Park (Frankfurt) angepfiffen.

vor Beginn Willkommen zum Playoff-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Levski Sofia.

Eintracht Frankfurt vs. Levski Sofia: Conference League Qualifikation heute im TV und Livestream

Anders als das Hinspiel ist das heutige Rückspiel auch im Free-TV zu sehen. Darum kümmert sich der Privatsender RTL, der nebenbei das Duell auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ anbietet.

