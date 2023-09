Randal Kolo Muani drohte Eintracht Frankfurt wohl mit Boykott: "Nie wieder in diesem Trikot"

Randal Kolo Muani hat im Zuge seines Wechsels zu Paris Saint-Germain wohl damit gedroht, nie wieder für Eintracht Frankfurt aufzulaufen, sollte er bei den Hessen bleiben müssen.

Einem Bericht von Sport1 zufolge teilte der Mittelstürmer der SGE offenbar über seinen Berater Moussa Sissoko mit, dass er "nie wieder in diesem Trikot spielen" werde. "Egal, was passiert", sei der Zusatz gewesen.

Kolo Muanis Transfer zu PSG kam erst in letzter Minute zustande, nachdem er zuvor bereits als gescheitert galt, weil Frankfurt ein 65-Millionen-Euro-Angebot der Franzosen abgelehnt hatte. Paris erhöhte die Offerte am Abend des Deadline Days dann noch auf 95 Millionen Euro, weshalb der Wechsel doch noch über die Bühne ging.

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani verweigerte Trainings-Teilnahme

Kolo Muani, dessen Vertrag in Frankfurt noch bis 2027 gültig gewesen wäre, war bereits seit Wochen mit dem Wechsel zu PSG in Verbindung gebracht worden. Unter der Woche hatte er Frankfurt öffentlich um die Freigabe gebeten und daraufhin seine Teilnahme am Training verweigert, um den Transfer zu erzwingen.

Kolo Muani war 2022 ablösefrei vom FC Nantes zur Eintracht gewechselt, vergangene Saison gelangen dem 24-jährigen Franzosen 23 Tore und 17 Vorlagen.

Nun geht der Nationalspieler für PSG auf Torejagd, wo er bis 2028 unterschrieben hat.